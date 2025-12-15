Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

15.12.2025
22:26
Коментари:0
Путници на лету КЛМ-а ка Карибима нису могли да уживају током лета јер је авион морао да буде приземљен након што је откривен огроман пацов који се сакрио у кабини, што се види на језивом видеу који кружи интернетом.
"Веома је непријатно за путнике који су морали да доживе ово искуство" рекао је представник КЛМ-а за холандски медиј РТЛ News.
Ербас А330 је требало да лети из Амстердама у Холандији за Арубу, а потом да настави ка Бонаиреу 10. децембра.
План лета је пропао након што је неочекивани "путник“ примјећен како се шуња по кабини, преноси Авиатион24.
На снимку се види како се глодар пење по рукохвату док путници вриште од шока, попут сцене из брода захваћеног кугом.
Пошто је пацов откривен изнад океана, пилот није имао другог избора него да настави пут ка Аруби.
По доласку, авион је изузет из употребе и темељно очишћен, извјештавају медији.
"Путници су остали смирени, а особље је пажљиво пратило животињу," рекао је портпарол авиокомпаније.
"Животиња се такође није приближавала храни."
Савјети
Трик са шибицама спасиће сваку биљку која вене
Путници погођени овим инцидентом добили су ноћење, док је КЛМ покушавао да обезбиједи алтернативне летове.
Још увијек није јасно како је пацов успио да уђе у авион, али ово није први пут да су глодари примјећени у кабинама.
У 2024. години, престрашени путници примјетили су пацова како трчи изнад пртљажника на лету Спирит Аирлинес-а од Даласа, Тексас до Лос Анђелеса, Калифорнија.
Поред ризика по хигијену, глодари могу да гризу авионе жице, што може изазвати квар или пожар, пише Њујорк пост.
Савјети
19 мин0
Свијет
42 мин0
Култура
25 мин0
Свијет
44 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму