Logo
Large banner

Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Извор:

Sputnjik

15.12.2025

21:34

Коментари:

0
Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Рјешење сукоба у Украјини ближе је него икада, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп након још једних у низу преговора о Украјини који су одржани у Берлину.

„Имали смо веома добар разговор са европским лидерима о сукобу у Украјини. Чини се да ствари иду добро, али о томе говоримо већ дуже вријеме“, рекао је Трамп.

lisice pixabay

Хроника

Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Истовремено, он се пожалио да стране током преговора често мијењају своје позиције, пише Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Хроника

Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

1 ч

0
Кићење новогодишње јелке

Занимљивости

Зашто се на врх јелке поставља звијезда?

1 ч

0
Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди

Занимљивости

Хороскопски знакови које сви зову кад се нешто догоди

1 ч

0
Европски закони сутра на сједници Савјета министара

БиХ

Европски закони сутра на сједници Савјета министара

1 ч

0

Више из рубрике

Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ

Свијет

Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ

1 ч

0
Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

Свијет

Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

1 ч

0
Снажан земљотрес погодио Русију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Русију

1 ч

0
Лавров о тзв. Косову: Запад више не поштује никаква правила

Свијет

Лавров о тзв. Косову: Запад више не поштује никаква правила

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Централне вијести, 15.12.2025.

22

34

ChatGPT само за одрасле: За мање од мјесец дана стиже нова функција

22

32

Умрла звијезда чувене серије

22

28

Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

22

26

Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner