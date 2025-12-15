Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Извор:
Рјешење сукоба у Украјини ближе је него икада, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп након још једних у низу преговора о Украјини који су одржани у Берлину.
„Имали смо веома добар разговор са европским лидерима о сукобу у Украјини. Чини се да ствари иду добро, али о томе говоримо већ дуже вријеме“, рекао је Трамп.
Истовремено, он се пожалио да стране током преговора често мијењају своје позиције, пише Спутњик.
