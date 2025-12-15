Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ

15.12.2025
21:01
Коментари:0
Нове санкције Русији које је Европска унија (ЕУ) усвојила данас су незаконите и Москва ће на њих одговорити благовремено и на прикладан начин, саопштила је стална мисија Русије при ЕУ.
"Незаконите мјере санкција ЕУ добиће благовремен и прикладан одговор Русије", саопштила је мисија Русије на "Телеграму" и додала да је план Брисела да користи руску имовину превара.
Стална мисија Русије при ЕУ нагласила је да санкције ЕУ Русији погоршавају социо-економске проблеме грађана европског блока.
Раније током дана, ЕУ је увела санкције групи од 17 појединаца и шест ентитета из Русије.
