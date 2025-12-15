Logo
Држављанину БиХ изгорио кампер, полиција остала у шоку кад су схватили ко је

Извор:

Агенције

15.12.2025

22:53

Држављанину БиХ изгорио кампер, полиција остала у шоку кад су схватили ко је

Кампер и аутомобил држављанина Босне и Херцеговине уништени су у пожару који је избио током викенда на паркингу Минарди, у Равени.

Како преносе италијански медији, негд‌је око 23 часа ватра је захватила кампер, а затим се проширила и на аутомобил који су у власништву 50-годишњег држављанина Босне и Херцеговине.

Како стоји у полицијском записнику, у тренутку избијања пожара држављанин БиХ је био у камперу заједно са још једним познаником. Оно што је шокирало италијанске полицајце јесте да је ријеч о осуђенику са наногицом, који је баш у камперу издржавао казну кућног затвора.

гогановиц

БиХ

Гогановић: Поштовање Дејтонског споразума кључно за стабилност БиХ

Према информацијама достављеним полицији, пожар су највјероватније изазвале свијеће.

Држављанин БиХ прошао је без повреда, док је други мушкарац пребачен у болницу због удисања дима. На паркинг су интервенисали ватрогасци из Равене са једном екипом и цистерном.

пожар

Држављанин БиХ

