Држављанину БиХ изгорио кампер, полиција остала у шоку кад су схватили ко је

Кампер и аутомобил држављанина Босне и Херцеговине уништени су у пожару који је избио током викенда на паркингу Минарди, у Равени.
Како преносе италијански медији, негдје око 23 часа ватра је захватила кампер, а затим се проширила и на аутомобил који су у власништву 50-годишњег држављанина Босне и Херцеговине.
Како стоји у полицијском записнику, у тренутку избијања пожара држављанин БиХ је био у камперу заједно са још једним познаником. Оно што је шокирало италијанске полицајце јесте да је ријеч о осуђенику са наногицом, који је баш у камперу издржавао казну кућног затвора.
Према информацијама достављеним полицији, пожар су највјероватније изазвале свијеће.
Држављанин БиХ прошао је без повреда, док је други мушкарац пребачен у болницу због удисања дима. На паркинг су интервенисали ватрогасци из Равене са једном екипом и цистерном.
