Не занемарујте ова упозорења: Ове промјене на кожи указују на проблем са јетром

Јетра је један од највећих органа у тијелу и помаже у филтрирању крви и уклањању токсина из тијела. Међутим, токсичност јетре, или токсични хепатитис, је стање у којем се јетра упали због излагања одређеним токсичним супстанцама као што су алкохол, хемикалије, лијекови или дијететски суплементи.
Токсични хепатитис може трајно оштетити јетру, што доводи до неповратног ожиљавања ткива јетре (цироза), дисфункције јетре и отказивања јетре, стања која могу бити опасна по живот.
Према најновијим подацима, болести јетре узрокују око два милиона смртних случајева годишње, што чини четири процента свих смртних случајева (један од сваких 25 смртних случајева широм света). Приближно две трећине свих смртних случајева повезаних са јетром јављају се код мушкараца, према ПубМед-у.
Међутим, могу постојати и други мање сумњиви, блажи знаци, попут осипа, свраба коже и црвенила лица, извјештава Дејли мејл.
"Када је проток жучи успорен, јетра је преоптерећена, хормони постају неуравнотежени и токсини се накупљају, што доводи до видљивих кожних симптома", објашњава доктор специјалиста функционалне медицине Џабан Мур у видеу на Инстаграму.
Ево неких уобичајених кожних симптома на које би требало да обратите пажњу:
Токсичност јетре може довести до тога да тијело не апсорбује ефикасно одређене хранљиве материје, попут витамина Б2 и цинка. Према прегледу из 2022. године објављеном у часопису Нутриентс Јоурнал, честа компликација недостатка цинка је дерматитис, кожно стање које може изазвати упалу, црвенило и осип, укључујући осип око уста.
Дерматитис се често јавља као иритација коже око усана и изгледа као осип са малим пликовима или избочинама које изгледају чврсто.
Још један могући узрок дерматитиса на лицу је недостатак витамина Б2, што може указивати на дегенерацију јетре, јер је јетра један од кључних органа којем је потребан овај специфични хранљиви састојак да би правилно функционисао, према ријечима Мура.
Увећани крвни судови на грудима, стомаку, лицу или ребрима један су од првих знакова дисфункције јетре.
Пошто јетра игра кључну улогу у регулисању састава крви кроз пречишћавање, проблеми са јетром могу изазвати дисфункцију крвног притиска. Ово може утицати на нивое хормона и процесе у цијелом телу, што се може манифестовати као такозване "паучинасте вене", такође назване телангиектазијама.
То су мали проширени крвни судови који се појављују као црвене или плаве линије на кожи, често подсећајући на паукову мрежу. "Паучинасте вене" такође могу бити рани знак неалкохолне масне болести јетре (НАМБЈ), гдје се молекули масти накупљају у јетри - потенцијално успоравајући проток крви и стварајући угрушке у венама.
Оштећена јетра може имати проблема са обрадом и елиминацијом токсина и жучи. То може иритирати нервне завршетке и изазвати упоран свраб по целом телу, укључујући и лице.
Оштећена јетра може имати проблема са обрадом и елиминацијом токсина и жучи, што доводи до накупљања жучних соли у крвотоку. Ово може иритирати нервне завршетке и изазвати упоран свраб по цијелом телу, укључујући и лице.
Стручњаци препоручују избјегавање чешања сврбежног подручја, јер то може повећати иритацију нерава и погоршати стање. Иако се опције лијечења разликују у зависности од тежине свраба, типична рјешења укључују употребу благих сапуна и лијекова на рецепт.
Прекомерно накупљање молекула масти у јетри такође може довести до акантозе нигриканса, стања које ствара тамне, баршунасте мрље коже у наборима врата и испод пазуха.
Упала у јетри усљед накупљања масти смањује њену способност да реагује на инсулин, који лучи панкреас и сигнализира телу да производи глукозу - шећер. Ово омета њену способност да обрађује глукозу и инсулин, чинећи тијело отпорним на овај хормон. Када ћелије постану отпорне на инсулин, тијело производи више инсулина да би то компензовало, што доводи до хиперинсулинемије (висок ниво инсулина у крви).
Вишак инсулина може убрзати раст ћелија коже у тијелу, што на крају доводи до задебљања спољашњег слоја коже узрокујући њено потамњење.
Оштећење јетре такође може довести до хормонског дисбаланса и промјена у способности јетре да метаболише хормоне - што резултира промјенама у пигментацији коже које могу довести до сивкастог тена на лицу и тамније коже у наборима врата.
Розацеа је хронична инфламаторна болест коже коју карактерише црвенило лица, видљиви крвни судови, папуле и пустуле, и мноштво других непријатних симптома, најчешће локализованих на лицу, који често изазивају нелагодност и стид код особе која пати. Најчешће погађа жене између 30 и 50 година, са свијетлом и ојсетљивом кожом.
Иако ово црвенило лица, које често погађа образе и нос, само по себи није директан показатељ токсичности јетре, повезано је са масним болестима јетре као што су НАФЛД (неалкохолна масна болест јетре) и НАСХ (неалкохолни стеатохепатитис).
Код неалкохолне масне болести јетре, маст се накупља у јетри, што може изазвати оштећење јетре, а понекад и упалу. Нека истраживања сугеришу да НАФЛД и НАСХ могу утицати на гене који регулишу фоликуле длаке и ћелије које производе себум, што може покренути развој розацее.
Према ријечима Мура, иако чланак из 2017. године сугерише да розацеа може бити видљив знак дисфункције јетре, не морају сви који пате од розацее нужно имати проблеме са јетром, преноси Курир.
