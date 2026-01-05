У посљедњих десетак година забиљежен пораст кратковидости код дјеце

Извор:
У Републици Српској се у посљедњих десетак година биљежи пораст кратковидости /миопије/ код дјеце, изјавила је начелник Клинике за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске Милка Мавија.
Мавија је навела да истраживања потврђују да на настанак и напредовање миопије утиче више фактора, али се посебно издвајају дуготрајан рад на близину и рано, свакодневно кориштење дигиталних уређаја, односно мобилних телефона, таблета, рачунара, често на малој удаљености и без пауза.
Она је напоменула да се оно што се раније описивало као "школска миопија" данас виђа све раније, јер су дјеца све више времена уз екране.
- Свјетска здравствена организација упозорила је да би у наредним деценијама свака друга особа у свијету могла имати миопију, што ову тему чини важним јавноздравственим питањем - рекла је Мавија за Срну.
Она је појаснила да је миопија рефракциона грешка код које се слика удаљених предмета не фокусира на мрежњачу, већ испред ње, најчешће због продужења очне јабучице.
Родитељима савјетује да дјеци ограниче вријеме пред екранима, нарочито у предшколском узрасту, да се екран не користи на веома малој удаљености и без прекида, те да се подстиче свакодневни боравак на отвореном.
- Важне су и редовне офталмолошке контроле, посебно код дјеце са породичном склоношћу ка кратковидости. Прекомјерна употреба екрана, осим вида, може неповољно утицати и на пажњу, сан, говор и општи развој дјетета - нагласила је Мавија.
