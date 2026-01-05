Ово су најобразованији пјевачи на естради: Неки од њих били су и професори

Извор:
Телеграф
05.01.2026
16:33
Коментари:0
Многе познате личности запоставили су своје образовање због каријере, па су неки од њих остали само на основној школи, али постоје и они које слава није омела да заврше један, два, а неки чак и три факлутета.
Ријетки су такви, али неколицина људи са естраде завршило је и музичку академију, а међу њима су млада пјевачица Теа Билановић, Вики Миљковић, Жељко Јоксимовић.
Ауто-мото
Шта урадити ако ауто проклиза?
Наиме, Теа Билановић је од малих ногу изражавала љубав према музици, али и таленат, због чега је испунила и своју највећу жељу.
Иако је веома млада, у тинејџерским данима почела да наступа, Теи је увијек на првом мјесту била школа.
Она је прије неколико година завршила Музичку академију у Бањалуци.
Виолончело јој је био главни избор, али завршила и соло пјевање, клавир, као и контрабас као споредни предмети...
Здравље
Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана
Она је прво у Нишу завршила средњу музичку школу, а затим и музичку академију у Приштини.
Јелена Костов 2014. године постала је професор, и није крила радост тим поводом.
Завршила је средњу музичку школу "Стеван Христић" у Крушевцу, смјер соло пјевање.
Савјети
Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери
Апсолвент је на Филолошком факултету у Београду на катедри оријенталистике, смјер арапски језик и књижевност. Познавалац је шпанског, португалског и италијанског језика, а посједује два сертификата Британског конзулата за познавање енглеског језика.
Била је члан црквеног хора "Кнез Лазар", члан етно састава "Беле виле"...
Николија је музички образована, а поред музичког зваршила је и Факилтет за бизнис и планирање у Атини.
Економија
Олви Груп завршила аквизицију Бањалучке пиваре
Музичком акедемијом могу да се похвале многе познате личности, а међу њима су и остали Сања Вучић, Александар Софронијевић, Зорана Павић, Биља Крстић, Александра Радовић, Леонтина Вукомановић, Ивана Јордан.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму