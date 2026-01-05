Logo
Large banner

Ово су најобразованији пјевачи на естради: Неки од њих били су и професори

Извор:

Телеграф

05.01.2026

16:33

Коментари:

0
Микрофон студио пјевање
Фото: Suvan Chowdhury/Pexels

Многе познате личности запоставили су своје образовање због каријере, па су неки од њих остали само на основној школи, али постоје и они које слава није омела да заврше један, два, а неки чак и три факлутета.

Ријетки су такви, али неколицина људи са естраде завршило је и музичку академију, а међу њима су млада пјевачица Теа Билановић, Вики Миљковић, Жељко Јоксимовић.

Ауто

Ауто-мото

Шта урадити ако ауто проклиза?

Наиме, Теа Билановић је од малих ногу изражавала љубав према музици, али и таленат, због чега је испунила и своју највећу жељу.

Иако је веома млада, у тинејџерским данима почела да наступа, Теи је увијек на првом мјесту била школа.

Она је прије неколико година завршила Музичку академију у Бањалуци.

Виолончело јој је био главни избор, али завршила и соло пјевање, клавир, као и контрабас као споредни предмети...

илу-празнична трпеза-оброк-08122025

Здравље

Провјерени трикови да избјегнете гојење током празничних дана

Вики Миљковић поносно истиче диплому

Она је прво у Нишу завршила средњу музичку школу, а затим и музичку академију у Приштини.

Јелена Костов професорка

Јелена Костов 2014. године постала је професор, и није крила радост тим поводом.

Сања Вучић је соло певачица

Завршила је средњу музичку школу "Стеван Христић" у Крушевцу, смјер соло пјевање.

Badnjak gori BL

Савјети

Бадњак никако не уносите у кућу преко дана: Ево гдје треба да стоји до Бадње вечери

Апсолвент је на Филолошком факултету у Београду на катедри оријенталистике, смјер арапски језик и књижевност. Познавалац је шпанског, португалског и италијанског језика, а посједује два сертификата Британског конзулата за познавање енглеског језика.

Била је члан црквеног хора "Кнез Лазар", члан етно састава "Беле виле"...

Николија Јовановић

Николија је музички образована, а поред музичког зваршила је и Факилтет за бизнис и планирање у Атини.

Бањалучка пивара

Економија

Олви Груп завршила аквизицију Бањалучке пиваре

Музичком акедемијом могу да се похвале многе познате личности, а међу њима су и остали Сања Вучић, Александар Софронијевић, Зорана Павић, Биља Крстић, Александра Радовић, Леонтина Вукомановић, Ивана Јордан.

Подијели:

Тагови:

estrada

pjevači

fakultet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Митрополит Хризостом Божићна бесједа

Друштво

Божићна порука митрополита Хризостома: Славећи Божић молимо се за мир Божији

3 ч

0
Avion

Свијет

Драма на лету: Птица приземљила авион

3 ч

0
Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

Регион

Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

3 ч

0
Поплаве на Ади Бојани

Регион

Ада Бојана под водом

3 ч

0

Више из рубрике

Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

Сцена

Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

10 ч

0
Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

Сцена

Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

23 ч

0
Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

Сцена

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

1 д

0
Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Сцена

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner