Драма на лету: Птица приземљила авион

05.01.2026
Авион Луфтхансе на лету од Минхена до Клужа у Румунији морао је данас ванредно да слети у Будимпешту због судара са птицом.
Ербас А320 је непосредно након полијетања ударио у птицу, посада је одлучила да прекине лет и усмјери авион ка аеродрому Лист Ференц у главном граду Мађарске, потврдила је Каталин Валентињи, замјеница генералног директора аеродрома у Будимпешти, преноси "Билд".
Према информацијама листа "Меркур", у том тренутку у авиону се налазило 93 путника.
Слијетање је прошло без проблема и авион је сигурно дотакао писту.
Није било повријеђених, а безбједност путника и посаде, ни у једном тренутку није била угрожена.
Авион је потом рутински прегледан због могућих оштећења мотора и спољашњег дијела.
Судари са птицама у авио-саобраћају дешавају се повремено, али се захваљујући интензивној обуци пилота и строгим сигурносним протоколима сматрају добро контролисаним.
