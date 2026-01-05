Logo
Large banner

Драма на лету: Птица приземљила авион

Извор:

АТВ

05.01.2026

15:54

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Авион Луфтхансе на лету од Минхена до Клужа у Румунији морао је данас ванредно да слети у Будимпешту због судара са птицом.

Ербас А320 је непосредно након полијетања ударио у птицу, посада је одлучила да прекине лет и усмјери авион ка аеродрому Лист Ференц у главном граду Мађарске, потврдила је Каталин Валентињи, замјеница генералног директора аеродрома у Будимпешти, преноси "Билд".

петарда

Регион

Дјеци ампутирани дијелови тијела због петарди

Према информацијама листа "Меркур", у том тренутку у авиону се налазило 93 путника.

Слијетање је прошло без проблема и авион је сигурно дотакао писту.

Није било повријеђених, а безбједност путника и посаде, ни у једном тренутку није била угрожена.

marke novac KM

Градови и општине

Радују се неки пензионери и студенти: Једнима 100, другима 500 КМ

Авион је потом рутински прегледан због могућих оштећења мотора и спољашњег дијела.

Судари са птицама у авио-саобраћају дешавају се повремено, али се захваљујући интензивној обуци пилота и строгим сигурносним протоколима сматрају добро контролисаним.

Подијели:

Тагови:

авион

птица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гранични прелаз Градишка

Друштво

На свим прелазима према Хрватској велике гужве

4 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Да добро чинимо и снагу улажемо на напредак нашег народа и Српске

4 ч

0
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Хроника

Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

4 ч

0
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Република Српска

Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

4 ч

0

Више из рубрике

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

Свијет

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

4 ч

0
Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

Свијет

Мадуро изведен из затвора и стиже у суд у Њујорку

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Куба само што није пала

8 ч

1
Орбан упозорава: Долазе тешке године

Свијет

Орбан упозорава: Долазе тешке године

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner