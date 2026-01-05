Logo
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Огњен Матавуљ

05.01.2026

15:38

0
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Отац и син Ахмед (56) и Алмин Џанановић (30) осуђени су у Окружном суду у Бањалуци на укупно осам година затвора због разбојништва над Х.Б. у Градишци коме су упали у кућу и отели 20.000 долара.

Ахмед је осуђен на пет, а Алмин на три године затвора. За учешће у разбојништву оптужен је још и Наим Талић (55).

Разбојништво се догодило 2. априла прошле године у Улици Јеванђеоској у Градишици. Оптуженима се на терет стављало да су, по претходном договору, ”голфом” дошли до куће Х.Б. Алмин је остао у ауту да обезбјеђује улаз у кућу, док су Ахмед, који је био маскиран качкетом и марамом, и Талић насилно отворили врата куће.

”Ахмед је Х.Б. ударио у главу, од чега је он пао на под. Затим га је ударио металном шиком, коју је нашао у кући, ударио по нози и запријетио да ће га убити ако устане. За то вријеме Талић је у кући пронашао торбицу у којој се налазило 20.000 америчких долара и пасош”, наводи се оптужници.

Талић је с торбицом сјео у ”голф” и заједно са Алмином је побјегао. Након што је оштећеног ставио под контролу Ахмед је испретурао ствари по кући, те украо мобилни телефон ”самсунг С23” и непознати мобител, док је са стола узео кључеве од ”фолскваген турана” жртве и с њим се одвезао до улице Светозара Марковића, гдје су га чекали саучесници.

Ту је оставио ”турана” и кључеве, након чега су побјегли. Возило је исту ноћ пронашла полиција, а осумњичени су откривени и ухапшени у року од 24 сата.

