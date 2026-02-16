Logo
Орбан: Лидери Западне Европе и даље у свијету илузија

Извор:

СРНА

16.02.2026

22:52

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да лидери Западне Европе настављају да живе у свијету илузија, вјерујући да ће Украјина изаћи као побједник из сукоба са Русијом.

Он је напоменуо да су западноевропски политичари спремни да наставе да пружају војну подршку Украјини "док се Русија не исцрпи", међутим, истакао је, ко може да повјерује у то да ће Руси остати без снаге прије Украјине?

- То је нешто из свијета илузија - рекао је Орбан на састанку са парламентарном фракцијом владајуће странке Фидес - Мађарски грађански савез.

Он је истакао да руске резерве знатно премашују украјинске, чак и узимајући у обзир подршку коју добија од Европе, пренио је телевизијски канал М1.

Орбан је подсјетио да су 1944-1945. године људи, такође, говорили да ће Москва ускоро бити уништена, али од тада је Русија постала нуклеарна сила, док Нијемци тек сада почињу да се наоружавају.

Орбан је осудио поступке западноевропских политичара као неодговорне јер желе да продуже сукоб у Украјини и ометају његово мирно рјешавање.

Виктор Орбан

