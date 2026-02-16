Пуцњава на клизалишту: Има мртвих

Извор:
Најмање двије особе убијене су у новој масовној пуцњави, до које је дошло на једном клизалишту, током хокејашке утакмице средњошколаца у градићу Потакету, на Роуд Ајленду.
Према првим информацијама, убијена је једна дјевојка.
Из канцеларије градоначелника су потврдили да је нападач мртав и да полиција не трага за другим учесницима.
WATCH: Video shows moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported pic.twitter.com/ow9iqZpQAB— BNO News (@BNONews) February 16, 2026
У пуцњави је укупно пет особа рањено, а четворо је пребачено у болницу.
