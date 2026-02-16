Logo
Б92

16.02.2026

22:18

Пуцњава на клизалишту: Има мртвих
Фото: Printscreen/X

Најмање двије особе убијене су у новој масовној пуцњави, до које је дошло на једном клизалишту, током хокејашке утакмице средњошколаца у градићу Потакету, на Роуд Ајленду.

Према првим информацијама, убијена је једна дјевојка.

Из канцеларије градоначелника су потврдили да је нападач мртав и да полиција не трага за другим учесницима.

У пуцњави је укупно пет особа рањено, а четворо је пребачено у болницу.

(б92)

