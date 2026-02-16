Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама

16.02.2026
22:04
Коментари:1
Роберт Дувал, легендарни глумац познат по икончним улогама у филмовима попут Кум и Апокалипса данас, преминуо је у недјељу у 96. години. Само неколико мјесеци прије смрти, у новембру, подијелио је дирљиву поруку са својим обожаватељима.
"Свим мојим обожаватељима желим срећан Дан захвалности и сјајну надолазећу годину. Бог вас благословио", рекао је тада у видео-клипу објављеном на Фејсбуку.
Вијести о смрти потврдила је Лусијана Дувал, његова супруга са којом је провео више од 20 година. У објави на Фејсбуку у понедјељак написала је да је холивудска легенда преминула мирно код куће, окружена љубављу и утјехом.
"Јуче смо се опростили од мог вољеног супруга, драгог пријатеља и једног од највећих глумаца нашег времена. Свима је био глумац награђен Оскаром, режисер и приповједач. Мени је био једноставно све. Његова страст према занату била је једнака само његовој дубокој љубави према ликовима, доброј храни и дружењу," написала је и додала да је вољена глумачка икона у својим бројним улогама дала све својим ликовима и истини људског духа који су представљали.
"Чинећи то, оставља нешто трајно и незаборавно свима нама. Хвала вам на годинама подршке коју сте исказивали Бобу и што сте нам дали ово вријеме и приватност да прославимо успомене које оставља за собом.“ Њена посвета укључивала је и фотографију пара са њиховог ранча у Вирџинији, на којој позирају са коњем и два пса.
Дувалова посљедња објава на друштвеним мрежама била је порука на Фејсбуку од 3. фебруара о његовом филму "Seconhand Lions" из 2003. године, у којем глуми са Хејли Џоел Осментом и Мајклом Кеином.
"Једног дана током снимања филма "Seconhand Lions", побјегао је лав. Да се окренуо у мом правцу, данас не бих био овдје!", нашалио се Дувал само неколико дана прије смрти.
Сцена
3 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
22
58
22
52
22
51
22
33
Тренутно на програму