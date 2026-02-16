Logo
Large banner

Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама

16.02.2026

22:04

Коментари:

1
Посљедња објава Роберта Дувала: Неколико дана пред смрт нашалио се на друштвеним мрежама
Фото: Tanjug/Chris Pizzello/Invision/AP

Роберт Дувал, легендарни глумац познат по икончним улогама у филмовима попут Кум и Апокалипса данас, преминуо је у недјељу у 96. години. Само неколико мјесеци прије смрти, у новембру, подијелио је дирљиву поруку са својим обожаватељима.

"Свим мојим обожаватељима желим срећан Дан захвалности и сјајну надолазећу годину. Бог вас благословио", рекао је тада у видео-клипу објављеном на Фејсбуку.

Опроштај супруге Лусијане

Вијести о смрти потврдила је Лусијана Дувал, његова супруга са којом је провео више од 20 година. У објави на Фејсбуку у понедјељак написала је да је холивудска легенда преминула мирно код куће, окружена љубављу и утјехом.

"Јуче смо се опростили од мог вољеног супруга, драгог пријатеља и једног од највећих глумаца нашег времена. Свима је био глумац награђен Оскаром, режисер и приповједач. Мени је био једноставно све. Његова страст према занату била је једнака само његовој дубокој љубави према ликовима, доброј храни и дружењу," написала је и додала да је вољена глумачка икона у својим бројним улогама дала све својим ликовима и истини људског духа који су представљали.

"Чинећи то, оставља нешто трајно и незаборавно свима нама. Хвала вам на годинама подршке коју сте исказивали Бобу и што сте нам дали ово вријеме и приватност да прославимо успомене које оставља за собом.“ Њена посвета укључивала је и фотографију пара са њиховог ранча у Вирџинији, на којој позирају са коњем и два пса.

Посљедње објаве на друштвеним мрежама

Дувалова посљедња објава на друштвеним мрежама била је порука на Фејсбуку од 3. фебруара о његовом филму "Seconhand Lions" из 2003. године, у којем глуми са Хејли Џоел Осментом и Мајклом Кеином.

"Једног дана током снимања филма "Seconhand Lions", побјегао је лав. Да се окренуо у мом правцу, данас не бих био овдје!", нашалио се Дувал само неколико дана прије смрти.

Подијели:

Таг :

Роберт Дувал

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

Сцена

Бака Прасе позирао поред запаљеног џипа, па послао поруку рекеташима

3 ч

0
Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

Сцена

Испливао снимак аута Баке Прасета прије него што је запаљен: Неколико сати прије пожара упозорен?

6 ч

0
Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

Сцена

Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

10 ч

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Сцена

Бизарне сцене: Дјеца долазе да се сликају поред изгорјелог аутомобила Баке Прасета

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

22

58

Алекса Аврамовић се повриједио

22

52

Орбан: Лидери Западне Европе и даље у свијету илузија

22

51

Снажан земљотрес погодио острва Санта Круз

22

33

Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner