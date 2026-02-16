Бизарне сцене: Дјеца долазе да се сликају поред изгорјелог аутомобила Баке Прасета

Извор:
16.02.2026
Испред зграде Баке Прасета у Београду на води, од раног јутра је гужва и то због његовог запаљеног аутомобила.
Наиме, око спаљеног четвороточкаша, јутрос се могу забиљежити крајње бизарне сцене.
Ту се налазе дјеца, па чак и родитељи који доводе своју дјецу како би их сликали поред уништеног Брабуса.
Комшије јутјубера су потпуном у шоку због догађаја.
- Дјеца се окупљају и сликају ово, ово је страшно. Знају да је његов ауто - рекао је један од пролазника.
На друштвеним мрежама већ су почеле да круже слике дјеце која су се усликала испред уништеног џипа.
Бака Прасе се огласио након што му је уништен аутомобил, те навео да је рекетиран.
Он је све то синмао са прозора свог стана, а уз снимак је открио и због чега му је запаљен ауто.
- Запалили Брабуса јер нисам хтио да платим рекет - написао је Бака Прасе и додао емотикон који плаче од смијеха.
У коментарима испод објаве је добио прегршт коментара подршке.
