Бизарне сцене: Дјеца долазе да се сликају поред изгорјелог аутомобила Баке Прасета

Извор:

Телеграф

16.02.2026

11:18

Коментари:

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета
Фото: ТикТок

Испред зграде Баке Прасета у Београду на води, од раног јутра је гужва и то због његовог запаљеног аутомобила.

Наиме, око спаљеног четвороточкаша, јутрос се могу забиљежити крајње бизарне сцене.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Свијет

Лукашенко: Не постоји сила која може да раздвоји БЈелорусију и Русију

Ту се налазе дјеца, па чак и родитељи који доводе своју дјецу како би их сликали поред уништеног Брабуса.

Комшије јутјубера су потпуном у шоку због догађаја.

- Дјеца се окупљају и сликају ово, ово је страшно. Знају да је његов ауто - рекао је један од пролазника.

На друштвеним мрежама већ су почеле да круже слике дјеце која су се усликала испред уништеног џипа.

Судар Мостар

Хроника

Несрећа за несрећом: Више повријеђених, возила потпуно смрвљена

"Нисам хтио да платим рекет"

Бака Прасе се огласио након што му је уништен аутомобил, те навео да је рекетиран.

Он је све то синмао са прозора свог стана, а уз снимак је открио и због чега му је запаљен ауто.

- Запалили Брабуса јер нисам хтио да платим рекет - написао је Бака Прасе и додао емотикон који плаче од смијеха.

Експлозија у Бањалуци

Хроника

Испливале прве фотографије са мјеста експлозије у Бањалуци

У коментарима испод објаве је добио прегршт коментара подршке.

