Лукашенко: Не постоји сила која може да раздвоји Бјелорусију и Русију

- Данас сам добио извјештај да неки у Русији говоре како неко покушава да отргне Бјелорусију од Русије. Нећу то ни да коментаришем. Рећи ћу само једну ствар - данас нема те силе која може да отргне Бјелорусију од Русије, нити Русију од Бјелорусије. Околности су се уротиле да нас вежу заједно, вјероватно на много, много деценија и вијекова - рекао је Лукашенко на састанку са државним секретаром Савезне државе Сергејем Глазјевом, преноси Белта.

Он је додао да је Бјелорусија увијек била оријентисана ка Русији и да је, како је навео, "много тога, ако не и све, тамо наше".

"Наши ресурси су тамо, наше тржиште је тамо, економски гледано. У том погледу смо потпуно уједињени. И политички такође", рекао је бјелоруски предсједник.

Указујући да су Русија и Кина од виталног значаја за опстанак Бјелорусије, Лукашенко је напоменуо да је Запад, укључујући и САД, једном затворио врата Бјелорусији и "нису нас чак ни позвали унутра кроз прозор".

"Кинези и Руси су увијек држали врата отворена. Да ли смо урадили нешто погрешно? Да ли смо на било који начин дјеловали против Америке? Не. Све је јасно. Ево нашег става: Русија и Кина су државе од виталног значаја за постојање Бјелорусије", нагласио је белоруски председник.