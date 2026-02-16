Воз пун путника искочио из шина због лавине

Извор:
Танјуг
16.02.2026
10:04
Због лавине, воз је јутрос искочио из шина у близини швајцарског села Гопенштајн у кантону Вале, а полиција сумња да је у несрећи повријеђено више људи, преносе швајцарски медији.
Спасилачка акција је и даље у току, наводи се у саопштењу.
У тренутку исклизнућа воза из шина, према извјештају сајта Помона, било је око 80 путника, преноси швајцарски јавни сервис РТС.
Несрећа се догодила око 7 сати јутрос у кантону Вале, на југозападу Швајцарске, саопштила је полиција на друштвеној мрежи Икс.
Швајцарске федералне железнице су на својој веб страници написале да је лавина узрок несреће.
Железнички саобраћај на тој деоници је прекинут најмање до 16 часова, а очекују се кашњења и отказивања возова.
