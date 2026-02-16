Logo
Једно погинуло, двоје повријеђених у двије несреће

АТВ

АТВ

16.02.2026

10:00

Једно погинуло, двоје повријеђених у двије несреће
Фото: АТВ

Двије саобраћајне несреће догодиле су се јуле поподне у околини Зрењанина, при чему су двије особе повријеђене, а једна настрадала, потврђено је из Полицијске управе Зрењанин.

Према првим званичним информацијама прва саобраћајна незгода догодила се око 17 часова на путу између Стајићева и Перлеза, када су се сударила два путничка возила.

У овој незгоди повријеђене су двије особе, које су превезене у Ургентни центар зрењанинске болнице ради утврђивања степена повреда и даљег збрињавања.

Друга несрећа, нажалост са трагичним исходом, пријављена је полицији нешто послије 19 часова. Саобраћајна несрећа се догодила на путу Златица - Банатски Деспотовац, када је аутомобил, из за сада непознатих разлога, налетио на пјешака.

Екипе Хитне помоћи одмах су дошле на лице мјеста, али је мушкарац усљед задобијених повреда преминуо.

Припадници саобраћајне полиције извршили су увиђај на обје локације, а истрага је у току и требало би да утврди све околности које су довеле до ових несрећа.

(Телеграф)

