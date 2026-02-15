Logo
Бурџ Калифа у бојама српске заставе

Извор:

АТВ

15.02.2026

17:37

Фото: Screenshot

Највиша зграда на свијету - Бурџ Калифа у Дубаију освијетљена је вечерас бојама заставе Србије поводом Сретења - Дан државности.

"Хвала, драги пријатељи!", написао је тим поводом на "Инстаграм" профилу предсједник Србије Александар Вучић.

Србија данас обиљежава Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против Османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.

Сретење се под слоганом "Саборност и понос" као Дан државности обиљежава у Србији и Републици Српској у складу са Декларацијом са Свесрпског сабора 2024. године.

