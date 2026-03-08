Logo
Новак Ђоковић открио зашто нема тренера

Аутор:

АТВ

08.03.2026

10:41

Коментари:

0
Новак Ђоковић открио зашто нема тренера
Фото: Tanjug / AP / Aaron Favila

Новак Ђоковић је успјешно започео турнир на Индијан Велс Мастерс, а на конференцији за медије открио је разлог због којег нема тренера.

Српски тенисер, један од најбољих свих времена, савладао је Камил Мајхржак резултатом 2:1 (4:6, 6:1, 6:2) и пласирао се у треће коло.

На конференцији за медије добио је питање због чега нема првог тренера.

– Борис који је са мном био је асистент и аналитичар, тако да он попуњава ту позицију, али немам никога кога бих могао назвати првим тренером у овом моменту. И ја сам у реду са тим. Осјећам да имам оно што ми је потребно. Не мислим да сам сада спреман у овој фази каријере да доведем некога потпуно новог и да са њим прођем комплетан процес упознавања. То не значи да не покушавам да побољшам игру или да иновирам, да нађем начине на и ван терена да побољшам игру. Радим то, довео сам различите људе, провео сам неколико седмица анализирајући и деконструишући моју игру – рекао је Ђоковић.

Ђоковић ће у наредној рунди играти против америчког тенисера Александар Ковачевић, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Новак Ђоковић

Ђоковић Индијан Велс

тенис

Коментари (0)
