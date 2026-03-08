Велика борба: Новак Ђоковић се након преокрета пласирао у треће коло Индијан Велса

Аутор:АТВ
Српски тенисер Новак Ђоковић послије преокрета се пласирао у треће коло Индијан Велса.
Петоструки освајач овог турнира је савладао Камила Мајхшака – 4:6, 6:1, 6:2.
Био је ово први међусобни дуел Србина и Пољака, а Новаков наредни ривал биће Александар Ковачевић.
Ђоковић је имао доста проблема са Мајхшаком, 57. на свијету, нарочито у првом, али и одлучујућем сету.
Није Новак ушао у меч како треба, упркос винерима из форхенда у првом гему сусрета.
Пољак је до првог брејка стигао уз доста среће и помоћи мреже, да би онда без изгубљеног поена потврдио брејк.
Пропустио је Ђоковић убрзо и прву брејк лопту, да би казна стигла експресно, тако да му је Мајхшак у петом гему опет одузео сервис, сачекавши дуплу грешку, а онда и одигравши форхенд винер.
That's right @DjokerNole, take a bow 😅@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/ClJSjgbhKC— ATP Tour (@atptour) March 7, 2026
Ђоковић се након тога мало тргао, вратио један брејк, а онда имао и три везане шансе за потпуни повратак.
Нажалост, није их искористио. Ритерни нису били на нивоу, Мајхшака је опет кренуо сервис, па је Пољак после 43 минута игре искористио другу сет лопту и повео на овом мечу.
Након брејка на старту наставка лакше се дисало, иако је Мајхшак пропустио још двије брејк лопте убрзо.
Опустио се у међувремену, форхендима кренуо да "растура" са основне линије и потом направио дупли брејк.
Компликовао је у завршници овог периода, спасао једну брејк лопту, прије него што је искористио пету сет лопту и тако увео меч у одлучујући период.
Тврд почетак трећег сета, а онда и брејк Новака у петом гему, у ком је искористио трећу шансу, прослављајући врло гласно.
Настављена је борба и у наставку, виђен је 10-минутни, маратонски гем, у ком је Новак стигао до још једног брејка, којим је потврдио овај тријумф.
