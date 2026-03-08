Logo
Опет се тресе: Јак земљотрес погодио Грчку

Извор:

СРНА

08.03.2026

09:07

Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес прелиминарне магнитуде 5,3 степена Рихтерове скале погодио је сјеверозападни дио Грчке, али није било повријеђених нити веће штете, саопштиле су власти.

Атински геодинамички институт саопштио је да се земљотрес догодио у 5.32 часа ујутру источно од Лептокарије, око 50 километара од града Јанине. Епицентар је био на дубини од око 10 километара.

Након земљотреса услиједио је мањи потрес прелиминарне магнитуде 4,7 степени Рихтерове скале, преноси портал "Екатимерини".

Грчка се налази у једном од најтруснијих подручја у свијету, али су ријетки земљотреси који изазивају велику штету и смртне случајеве.

