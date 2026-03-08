Logo
Милица Тодоровић након скандала послала важну поруку на Дан жена

Телеграф

08.03.2026

09:52

0
ko je otac djeteta milice todorovic
Фото: Instagram

Пјевачица и побједница "Звезда Гранда", Милица Тодоровић, обратила се на Дан жена свим припадницама љепшег пола.

На друштвеној мрежи Инстаграм подијелила је поруку:

"Нека ваша снага буде препозната, ваш глас увијек саслушан, а ваши снови поштовани, данас и сваког дана. Срећан Дан жена", написала је пјевачица и у потпису додала: "Ваша Милица Тодоровић".

"Нека снага буде препозната"
Први снимак Милице послије порођаја

Милица Тодоровић се није оглашавала дуже од мјесец дана након што се породила, а онда и букнуо скандал због истине о оцу њеног сина Богдана.

Пјевачица у јавности никада није причала о човјеку с којим је добила насљедника, а који је ожењен.

Сада је објавила први снимак на Тиктоку, на којем је видимо скроз дотјерану.

Ипак, због стихова своје нове пјесме коју је пјевала, а у потпису ставила само своје име и презиме, многи коментаришу да мисле да се Милица директно обратила оцу свог дјетета.

"Ко ме је тјерао да те заволим. Није то било у плану, да сваку загрлим ману. Да ми се душа о тебе разбије, сад је у дланове скупљам, у сваку невољу срљам", пјевала је Милица Тодоровић.

@milicatodorovicofficial "Ko me je terao da te zavolim Nije to bilo u planu Da svaku ti zagrlim manu Da mi se dusa o tebe razbije Sad je u dlanove skupljam U svaku nevolju srljam" #milicatodorovic ♬ original sound - Milica Todorovic

Milica Todorović

Милица Тодоровић дијете

8. март Дан жена

