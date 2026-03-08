Милица Тодоровић након скандала послала важну поруку на Дан жена

Извор:
Телеграф
08.03.2026
09:52
Пјевачица и побједница "Звезда Гранда", Милица Тодоровић, обратила се на Дан жена свим припадницама љепшег пола.
На друштвеној мрежи Инстаграм подијелила је поруку:
"Нека ваша снага буде препозната, ваш глас увијек саслушан, а ваши снови поштовани, данас и сваког дана. Срећан Дан жена", написала је пјевачица и у потпису додала: "Ваша Милица Тодоровић".
Милица Тодоровић се није оглашавала дуже од мјесец дана након што се породила, а онда и букнуо скандал због истине о оцу њеног сина Богдана.
Пјевачица у јавности никада није причала о човјеку с којим је добила насљедника, а који је ожењен.
Сада је објавила први снимак на Тиктоку, на којем је видимо скроз дотјерану.
Ипак, због стихова своје нове пјесме коју је пјевала, а у потпису ставила само своје име и презиме, многи коментаришу да мисле да се Милица директно обратила оцу свог дјетета.
"Ко ме је тјерао да те заволим. Није то било у плану, да сваку загрлим ману. Да ми се душа о тебе разбије, сад је у дланове скупљам, у сваку невољу срљам", пјевала је Милица Тодоровић.
@milicatodorovicofficial "Ko me je terao da te zavolim Nije to bilo u planu Da svaku ti zagrlim manu Da mi se dusa o tebe razbije Sad je u dlanove skupljam U svaku nevolju srljam" #milicatodorovic ♬ original sound - Milica Todorovic
