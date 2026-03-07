Logo
Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама

Аутор:

АТВ

07.03.2026

17:44

Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама
Фото: Instagram

Ешли Реш је канадска манекенка и инфлуенсерка, а њена исповијест о бруталнои освети бившем дјечку је запалила мреже.

Рођена и одрасла у Канади, Ешли је упловила у свијет манекенства средином 2010-их. Њена појава није прошла незапажено. Убрзо се нашла на страницама престижних магазина попут "Playboya" и "Sports Illustrateda", гдје је стекла статус "новог лица сексепила". Тетоваже које красе њено тијело, спортска грађа и самоувјерени наступ брзо су је учинили препознатљивом и изван граница Канаде.

Од манекенке до фитнес менторке

Иза објектива, Ешли Реш је изградила још једну успјешну каријеру, као фитнес менторка и оснивачица сопственог бренда посвећеног оснаживању жена. Њена филозофија тренинга заснива се на забави, самоприхватању и личној снази, а циљ јој је да женама широм свијета помогне да се осећају моћно – како физички, тако и ментално.

Као лиценцирана лична тренерка, развила је програме који повезују физичку активност са менталном снагом и изградњом самопоуздања. Њена филозофија је једноставна, али снажна: циљ није имати "савршено тијело", већ научити да се добро осјећаш у сопственој кожи", без обзира на број килограма, облик тијела или очекивања околине.

Љубавни живот пун драме

Иако је позната по свом заводљивом изгледу и огромној популарности, Ешли Реш без устручавања признаје да у љубави није имала много среће. У више наврата је отворено говорила о разочарањима, преварама и емотивним ломовима који су обележили њене прошле везе.

- Још увијек нисам пронашла правог мушкарца са којим бих пожељела да градим живот. Чекам свог господина савршеног - изјавила је прошле године.

За њу, идеалан партнер не мора бити савршен, али мора имати три кључне особине: самопоуздање, амбицију и доброту.

Освета са стилом

У једној од најшокантнијих и најискренијих исповијести, Ешли је признала да је, након што је сазнала да је њен бивши партнер био невјеран, одлучила да не остане нијема. Рекла је да је спавала са његовим најбољим пријатељем и не каје се због те одлуке.

- Кад сам открила превару, нисам могла да ћутим. Спавала сам са његовим најбољим другом и искрено, не жалим ни због чега - изјавила је.

Овај потез изазвао је подијељене реакције међу њеним пратиоцима. Док су јој неки честитали на „освети са стилом“, други су је критиковали због, како кажу, „игре око освете“. Ипак, Ешли не обраћа пажњу на негативне коментаре. Научила је да живи по својим правилима и не дозвољава да јој други намећу стандарде.

Живот пун контраста

Ешли Реш је жена пуна контраста, што је и један од разлога зашто је толико фасцинантна широј јавности. С једне стране, позната је по свом гламурозном изгледу, блиставим едиторијалима и упечатљивим тетоважама које јој дају посебан печат јединствености. Са друге стране, ужива у једноставним, али дубоким тренуцима, попут планинарења и боравка у природи, гдје проналази мир и снагу.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

