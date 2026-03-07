УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Изгубио контролу над аутом и покосио двије жене и бебу

Извор:
Телеграф
07.03.2026
У Смедереву је синоћ дошло до саобраћајне несреће, када је возач аутомобила изгубио контролу над возилом на пјешачком прелазу!
Том приликом аутомобил је ударио двије жене и бебу у колицима, а објављен је узнемирујући снимак несреће.
Тежак удес: Мајка гурала колица, на њих налетјело ауто
Према незваничним информацијама, беба је добро, али је из предострожности превезена у Београд ради детаљнијих љекарских прегледа, док мајка није задобила повреде. Возач је након незгоде приведен док се утврђују све околности инцидента, пише Телеграф.
УПОЗОРАВАМО Снимак је екстремно узнемирујући.
