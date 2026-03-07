Logo
Хапшење у Бањалуци по Интерполовој потјерници

Извор:

РТРС

07.03.2026

10:57

Коментари:

2
Фото: Ustupljena fotografija

Полицијски службеници Управе за организовани и теш̣ки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске уз асистенцију припадника Жандармерије синоћ су на подручју града Бањалуке, лишили су слободе лице П.Г. из Београда за којим је од стране Интерпола Београд расписана међународна црвена потјерница због кривичног дјела из области злоупотребе опојних дрога.

Током лишења слободе и претреса, код лица је пронађена путна исправа БиХ на "украдени" идентитет држављана БиХ.

policija hrvatska

Регион

85-годишњак пљачкао по Загребу

- Након завршетка криминалистичке обраде, Окружном јавном тужилаштву Бања Лука биће прослијеђен извјештај о почињеном кривичном дјелу фалсификовање из члана 347 КЗ Републике Српске, а лице ће бити предато у даљу надлежност Суда БиХ - наводе уз МУП-а Српске.

Тагови :

хапшење

potjernica

Коментари (2)
