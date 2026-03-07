Logo
Повећање премија и мјера подршке за јачање производње

Млијеко
Фото: АТВ

Овогодишњи правилник о подстицајима за развој пољопривреде и села у Републици Српској донио је повећање појединих премија и додатне мјере подршке с циљем јачања домаће производње, попут сектора мљекарства, свињогојства и пчеларства, изјавио је помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Саша Лалић.

Лалић је навео да је премија за произведено и продато кравље млијеко повећана са 0,28 КМ на 0,30 КМ по литру, док је премија за откупљено овчије и козје млијеко повећана са 0,65 КМ на 0,80 КМ по литру.

Он је рекао да је минимална количина млијека за коју се исплаћује премија у току једног мјесеца остала на 300 литара по произвођачу, као и подршка до 500 КМ по музном грлу, уз додатну премију од 200 КМ по грлу за произвођаче из локалних заједница које су изнад 1.000 метара надморске висине.

Када је ријеч о свињогојству, Лалић је истакао да је новина увођење додатне подршке за домаћи репродуктивни циклус.

- Поред премије до 60 КМ по утовљеној свињи, уведена је и додатна премија до 40 КМ по грлу из властитог узгоја или купљеног од фарми регистрованих у Републици Српској које имају регистрован узгој крмача - појаснио је Лалић.

Према његовим ријечима, премија за производњу селекционисаних матица повећана је са четири на до пет КМ по матици.

- И премија за производњу и узгој пчела повећана је и износи до 20 КМ по пчелињем друштву - додао је Лалић.

Он је нагласио да нови правилник доноси и додатну подршку мјерама које се односе на крчење и привођење пољопривредног земљишта намјени, као и јачање подршке у систему крава-теле, с циљем повећања домаће производње телади и стабилнијег развоја говедарства.

- Јачање домаће производње и стабилност пољопривредних газдинстава остају приоритет аграрне политике Републике Српске. Циљ нам је да подстицајном политиком додатно ојачамо секторе који су кључни за производњу хране и да домаћим произвођачима обезбиједимо стабилније услове рада - закључио је Лалић.

