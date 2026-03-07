Трамп се управо огласио, запријетио масовним ударима: "Иран ће данас..."

Аутор:АТВ
Амерички предсједник Доналд Трамп огласио на друштвеној мрежи "Truth Social" и запријетио новим бруталним нападима на Иран.
"Иран, који је буквално потучен, извинио се и предао својим сусједима на Блиском истоку и обећао да више неће пуцати на њих. Ово обећање је дато само због неумољивог напада САД и Израела. Жељели су да преузму и владају Блиским истоком. То је први пут да је Иран икада изгубио, хиљадама година, од околних земаља Блиског истока. Рекли су: 'Хвала предсједниче Трампе', ја сам рекао: 'Нема на чему!'", написао је Трамп у својој објави.
Он је навео да "Иран више није 'насилник Блиског истока', већ губитник.
"И биће то деценијама док се не предају или, вјероватније, потпуно не сломе! Данас ће Иран бити веома тешко погођен! Под озбиљним разматрањем за потпуно уништење и сигурну смрт, због лошег понашања Ирана, налазе се подручја и групе људи које до сада нису биле разматране за циљање. Хвала вам на пажњи посвећености овом питању", навео је Трамп.
