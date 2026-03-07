Logo
Спријечена саботажа на главном нафтоводу према Турској

07.03.2026

11:04

Спријечена саботажа на главном нафтоводу према Турској
Фото: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Азербејџан је спријечио неколико терористичких саботажа које је планирала Иранска револуционарна гарда, укључујући напад на главни нафтовод који иде преко Јужног Кавказа према Турској, саопштила је Служба државне безбједности.

"Међу циљевима су били нафтовод `Баку-Тбилиси-Џејхан` /БТЦ/, Амбасада Израела у Азербејџану, ашкенаска синагога и вођа древне јеврејске заједнице у Азербејџану", наводи се у саопштењу, преноси Срна.

Иран није коментарисао ово саопштење.

Нафтовод БТЦ иде преко Грузије и Турске и транспортује нафту у Европу, а истовремено покрива трећину увоза нафте у Израел.

Било каква штета на његовој инфраструктури могла би додатно да подигне глобалне цијене енергената током рата на Блиском истоку који улази у другу седмицу.

Азербејџан је обећао да ће узвратити због упада четири иранска дрона у област Нахчивана, гд‌је су повријеђене четири особе и оштећена аеродромска инфраструктура.

Иран је негирао да је послао дронове у Азербејџан.

