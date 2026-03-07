Трампово чудовиште стигло у Европу: Грдосија слетјела у базу, која јој је сврха?

Извор:
Огроман амерички бомбардер који може да носи 24 крстареће ракете слетио је у Велику Британију након што је амерички министар одбране упозорио на "пораст" напада на Иран.
Б-1 Ланцер, дуг око 44,5 метара, има распон крила од око 41,8 метара, тежак је 86 тона и представља најбржи бомбардер америчког ратног ваздухопловства, према компанији Боеинг, достижући брзину већу од 1.450 километара на сат.
"The Bone" има напредне радарске и ГПС системе који помажу у гађању циљева, као и електронске ометаче, радарска упозорења и систем мамаца како би избегао откривање од стране непријатеља.
Б-1, који је коришћен у Сирији, Либији, Авганистану и Ираку, а којим управља посада од четири члана, може да носи до 34 тоне оружја и опреме.
Један бомбардер фотографисан је како стиже у РАФ Фаирфорд у Глостерширу у петак, након што је сер Кир Стармер дао дозволу САД да из британских база изводе одбрамбене ударе на иранске ракетне објекте.
Западни званичници су у сриједу потврдили да се амерички авиони очекују у бази у наредним данима.
Протести се очекују данас поподне у РАФ Фаирфорду, како би се изразило противљење било каквом коришћењу базе од стране америчких бомбардера.
