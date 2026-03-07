Logo
Трампово чудовиште стигло у Европу: Грдосија слетјела у базу, која јој је сврха?

Извор:

Телеграф

07.03.2026

08:23

Коментари:

0
Роквел Б-1 Лансер, надзвучни тешки бомбардер са крилима променљиве ширине, који користе Америчке ваздухопловне снаге, стиже на базу РАФ Ферфорд у Глостерширу, Енглеска, у петак, 6. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP

Огроман амерички бомбардер који може да носи 24 крстареће ракете слетио је у Велику Британију након што је амерички министар одбране упозорио на "пораст" напада на Иран.

Б-1 Ланцер, дуг око 44,5 метара, има распон крила од око 41,8 метара, тежак је 86 тона и представља најбржи бомбардер америчког ратног ваздухопловства, према компанији Боеинг, достижући брзину већу од 1.450 километара на сат.

"The Bone" има напредне радарске и ГПС системе који помажу у гађању циљева, као и електронске ометаче, радарска упозорења и систем мамаца како би избегао откривање од стране непријатеља.

авион судњег дана

Свијет

Министар рата полетио "авионом судњег дана"

Б-1, који је коришћен у Сирији, Либији, Авганистану и Ираку, а којим управља посада од четири члана, може да носи до 34 тоне оружја и опреме.

Један бомбардер фотографисан је како стиже у РАФ Фаирфорд у Глостерширу у петак, након што је сер Кир Стармер дао дозволу САД да из британских база изводе одбрамбене ударе на иранске ракетне објекте.

Западни званичници су у сриједу потврдили да се амерички авиони очекују у бази у наредним данима.

Протести се очекују данас поподне у РАФ Фаирфорду, како би се изразило противљење било каквом коришћењу базе од стране америчких бомбардера.

Најновије информације о ситуацији на Блиском истоку пратите у нашем специјалном блогу.

(Телеграф)

