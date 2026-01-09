Министар рата полетио "авионом судњег дана"

Извор:
Авион "Е-4Б Nightwatch", познатији као "авион судњег дана", уочен је у четвртак изнад Лос Анђелеса, што је на друштвеним мрежама одмах подстакло талас нагађања.
Појава летећег командног центра америчке војске изазвала је бројна питања, а сада је потврђено да се у авиону налазио амерички министар одбране Пит Хегсет.
Ипак, разлог због којег је за ово путовање коришћен управо тај авион за сада остаје непознат, пише портал Bluewin.ch, а преноси Јутарњи лист.
На друштвеним мрежама брзо су се проширили снимци и преноси уживо, који приказују "Е-4Б" како прилази аеродрому Лос Анђелес.
Неколико америчких медија, као и подаци сервиса за праћење летова, накнадно су потврдили да се на лету налазио министар одбране Хегсет.
Авион је полетио из базе "Јоинт Басе Andrews" која се налази у близини Вашингтона, а слетио је у Лос Анђелес.
Према доступним информацијама Хегсет је у Калифорнији учествовао на састанцима везанима уз одбрану и националну безбједност.
Ипак, остаје нејасно зашто је у ту сврху коришћен управо "Е-4Б Nightwatch".
Америчко Министарство одбране, које је Трампова администрација преименовала и Министарство рата, се није огласило о разлозима због којих министар није путовао уобичајеним владиним авионом.
"Е-4Б Nightwatch" један је од најтајновитијих, али и најважнијих авиона у арсеналу америчких оружаних снага.
Службено, ријеч је о Националном ваздухопловном оперативном центру - летећем командном средишту намијењеном дјеловању у ванредним околностима.
Авион је базиран на моделу "Боинг 747", заштићен је од електромагнетних импулса и опремљен напредним комуникационим и оперативним центрима.
Према подацима америчког ратног ваздухопловства, може остати у ваздуху више дана захваљујући могућности допуне горива у лету, а најмање један од четири постојећа "Е-4Б" авиона увијек је у стању приправности.
Његова кључни задатак је да осигура да политичко и војно вођство Сједињених Америчких Држава може да настави да дјелује чак и у случају уништења или недоступности копнене инфраструктуре.
У авиону се у исто вријеме може налазити до 110 особа, укључујући предсједника САД-а, министра одбране, чланове Генералштаба, комуникациони и оперативни тимови.
Досад је "Е-4Б" у стварној ванредној ситуацији активиран само једном.
Након терористичких напада 11. септембра 2001. године, "авион судњег дана" полетио је као летеће заповједно средиште како би се осигурала способност америчке владе за доношење одлука и управљање кризом.
