Највећа дилема у шминкању ријешена: Када иде коректор, а када пудер

Коректор је један од оних производа које све носимо у несесеру, али већина и даље није потпуно сигурна да ли иде прије или послије пудера. Шминкање је постало мала наука, сваки савјет се коси с другим, а на крају буде да свака од нас има неки хаос своје логике.

Зато хајде да рашчистимо једном заувијек. Редослед постоји, али зависи од ефекта који желите да постигнете и од текстуре производа који користите.

Када коректор иде прије пудера

Ако желите да ријешите конкретне неправилности на кожи, онда је коректор прије пудера боља опција. Црвенило, упале, флеке, ситни ожиљци од бубуљица, све то много боље изгледа када се прво утапка коректор па се преко тога пребаци танак слој пудера. Кожа и даље изгледа природно, ништа се не гомила и не оставља трагове маске. Кремасте текстуре су идеалне за ову методу, посебно ако имате суву или дехидрирану кожу, јер се лијепо стопе без затезања и без увлачења у линије.

Највећа грешка је агресивно блендање.

о обрише посао који сте управо урадили. Коректор се утапкава, не размазује. Нека нијанса буде иста као пудер или нијансу свијетлија ако желите да неутралишете црвенило. Тек послије тога пудер све повеже у једну равну, мекану површину.

Коректор послије пудера

Ако вам је циљ да посвијетлите одређене дијелове лица или да прикријете тамне подочњаке, тада коректор иде послије пудера. Пудер направи основу, а коректор се прецизно стави само тамо гдје треба. Течне текстуре су у овој фази много захвалније јер се не помјерају и не разливају послије пар сати.

Код подочњака увијек бирајте нијансу мрвицу свијетлију од вашег тена. Утапкајте је у унутрашњи угао ока и лагано ка споља, па све фиксирајте транспарентним пудером. Без овог фиксирања нема дуготрајности. Ако се прескаче, коректор ће се скупити у борицама и само истакнути оно што сте покушали да сакријете.

Ако волите ефекат какав дају професионалне фотографије и видео снимања, можете користити и такозвану технике печења. Коректор, затим дебљи слој пудера у праху, чекате минут до два, па вишкове одстраните четком. Резултат је глатка, свијетла површина која изгледа беспрекоран кад год укључите камеру.

Како комбинују професионалци

Права тајна је да многе шминкерке користе обе методе истовремено. Кремасти коректор иде прије пудера на веће неправилности, а течни коректор послије пудера на подочњаке и дијелове које желите да посвијетлите. На тај начин лице добија димензију, боја је уједначена, а шминка изгледа чисто и постојано много дуже.

(она.рс)