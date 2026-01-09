Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

Извор:
Многи вјерују да ће уштедјети ако потпуно угасе гријање ноћу, али стручњаци упозоравају да је то једна од најчешћих заблуда.
Умјесто потпуног искључивања, препоручује се смањење температуре на око 16–18°Ц, што је довољно за квалитетан сан и мању потрошњу енергије.
Потпуно гашење гријања доводи до наглог хлађења зидова, подова и намјештаја, па систем ујутру мора да ради пуним капацитетом да би повратио топлоту. Такви скокови не само да повећавају трошкове, већ могу изазвати влагу и појаву буђи. У старијим објектима са слабом изолацијом, ризик је још већи – нагли падови температуре могу оштетити инсталације, па чак и довести до пуцања цијеви.
У добро изолованим домовима са савременим системима, попут топлотних пумпи или паметних термостата, могуће је прецизно планирати режим гријања. Ови уређаји омогућавају да се гријање аутоматски прилагоди потребама домаћинства, без наглих осцилација. Код електричног гријања, пребрзо спуштање температуре може покренути енергетски захтјевнији режим рада, што додатно повећава трошкове.
– Током вишедневног одсуства: када нико не борави у кући.
– У добро изолованим објектима: гдје се топлота задржава дуже и нема опасности по инсталације.
Уз модерну технологију: паметни системи могу одржавати минималну температуру која штити цијеви од смрзавања.
Основно правило остаје исто: постепено и благо гријање је ефикасније од наглих промјена. Тиме се штеди енергија, продужава вијек трајања инсталација и обезбјеђује здравија микроклима у дому.
Исправно гријање често значи “грејати мање и свјесно”. За многе људе оптимална собна температура је 20 степени. Стога није препоручљиво гријати стан на 25 степени.
Правилно провјетравање такође чини велику разлику када је ријеч о ефикасном гријању. Док је држање отворених прозора ноћу многима најбоља метода љети за хлађење просторија, зими треба избјегавати стално отворене прозоре
“Шок вентилација” је знатно ефикаснија и на крају штеди много енергије. Потрошачи такође требају пазити да радијатори нису покривени. Ако намјештај заклања радијаторе, губи се много топлоте.
