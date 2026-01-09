Logo
Large banner

Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

Извор:

Мондо.рс

09.01.2026

10:05

Коментари:

0
Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина
Фото: АТВ

Многи вјерују да ће уштедјети ако потпуно угасе гријање ноћу, али стручњаци упозоравају да је то једна од најчешћих заблуда.

Умјесто потпуног искључивања, препоручује се смањење температуре на око 16–18°Ц, што је довољно за квалитетан сан и мању потрошњу енергије.

Бањалука, загађење ваздуха

Друштво

Јутрос најзагађенији Бањалука и Сарајево

Потпуно гашење гријања доводи до наглог хлађења зидова, подова и намјештаја, па систем ујутру мора да ради пуним капацитетом да би повратио топлоту. Такви скокови не само да повећавају трошкове, већ могу изазвати влагу и појаву буђи. У старијим објектима са слабом изолацијом, ризик је још већи – нагли падови температуре могу оштетити инсталације, па чак и довести до пуцања цијеви.

У добро изолованим домовима са савременим системима, попут топлотних пумпи или паметних термостата, могуће је прецизно планирати режим гријања. Ови уређаји омогућавају да се гријање аутоматски прилагоди потребама домаћинства, без наглих осцилација. Код електричног гријања, пребрзо спуштање температуре може покренути енергетски захтјевнији режим рада, што додатно повећава трошкове.

Пљусак киша

Регион

У Хрватској црвено упозорење због ледене кише

Када је корисно потпуно искључити гријање?

– Током вишедневног одсуства: када нико не борави у кући.

– У добро изолованим објектима: гдје се топлота задржава дуже и нема опасности по инсталације.

Уз модерну технологију: паметни системи могу одржавати минималну температуру која штити цијеви од смрзавања.

Основно правило остаје исто: постепено и благо гријање је ефикасније од наглих промјена. Тиме се штеди енергија, продужава вијек трајања инсталација и обезбјеђује здравија микроклима у дому.

Правилно гријање

Исправно гријање често значи “грејати мање и свјесно”. За многе људе оптимална собна температура је 20 степени. Стога није препоручљиво гријати стан на 25 степени.

Род Благојевић

Република Српска

Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља

Правилно провјетравање такође чини велику разлику када је ријеч о ефикасном гријању. Док је држање отворених прозора ноћу многима најбоља метода љети за хлађење просторија, зими треба избјегавати стално отворене прозоре

“Шок вентилација” је знатно ефикаснија и на крају штеди много енергије. Потрошачи такође требају пазити да радијатори нису покривени. Ако намјештај заклања радијаторе, губи се много топлоте.

Подијели:

Тагови:

grijanje

zima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За ова три знака живот се у 2026. претвара у бајку

Занимљивости

За ова три знака живот се у 2026. претвара у бајку

2 ч

0
Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

Бања Лука

Патријарх Порфирије у Бањалуци служи литургију поводом крсне славе и Дана Републике

2 ч

1
Листа најбогатијих људи у региону: БиХ добила првог милијардера

Економија

Листа најбогатијих људи у региону: БиХ добила првог милијардера

2 ч

0
Минић: Нема институције која може да забрани да славимо Дан Републике

Република Српска

Минић: Нема институције која може да забрани да славимо Дан Републике

2 ч

0

Више из рубрике

Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме

Савјети

Која је идеална температура у спаваћој соби током зиме

18 ч

0
Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Савјети

Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

19 ч

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Савјети

Заборавите со: Ова једноставна комбинација брзо уклања лед са степеница

20 ч

0
San, spavanje

Савјети

Ову навику требате избјегавати на Божић

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

11

56

Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner