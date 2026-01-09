Минић: Нема институције која може да забрани да славимо Дан Републике

Извор:
СРНА
09.01.2026
09:20
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да се Дан Републике - 9. јануар, као и протеклих година, обиљежава под притиском и оспоравањем од Сарајева, али да то не спречава обиљежавање и прославу.
"Ми нисмо ни против кога, ми славимо нешто што се десило прије рата – одлуку о оснивању Републике Српске. Желимо да тај рођендан славимо и нема институције која нам то може забранити јер ово није уперено против било кога - славимо рођендан и сви су добродошли", изјавио је Минић.
Република Српска
Кулић: Република Српска је највећа светиња и понос
Минић је објаснио да обиљежавање Дана Републике Српске траје неколико дана кроз низ манифестација, те подсјетио да је почело у понедјељак, 5. јануара, свечаним отварањем Болнице у Требињу.
"Данас имамо низ манифестација и видјећете да ниједна порука није уперена против било кога него да, напротив, 34 године Републике Српске славимо у свечарској, лијепој и пристојној атмосфери", истакао је Минић.
Упитан за односе са Србијом, Минић је да Република Српска Србију доживљава као нешто своје, те подсјетио на то да је Србија гарант Дејтонског мировног споразума и да нема општине у Српској у којој Србија није нешто урадила или јој дала.
Минић је подсјетио да Србија учествује у изградњи дионице ауто-пута ка Бањалуци, Рача-Бијељина.
Република Српска
Шпирић: Снага институција Српске огледа се у обиљежавању 9. јануара
"Желимо да довршимо једну националну причу, једне трансверзале, да оно што смо цијело вријеме рађања и одбране Републике Српске звали коридором, да то сада буде ауто-пут и да имамо бржу, бољу, чвршћу везу са Србијом, што ће умногоме допрнинијети и економском развоју", истакао је Минић за РТС.
Он је указао да је низ пројеката у Републици Српској који стоје због политичког Сарајева, иако би од њих сви у БиХ имали користи.
Тренутно на програму