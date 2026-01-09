Logo
Large banner

Шпирић: Снага институција Српске огледа се у обиљежавању 9. јануара

Извор:

СРНА

09.01.2026

08:59

Коментари:

0
Шпирић: Снага институција Српске огледа се у обиљежавању 9. јануара
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је да је стабилност Републике Српске неупитна и да се у обиљежавању 9. јануара - Дана Републике огледају континуитет функционисања и снага њених институција.

"Уз све то, љубав народа који живи у Републици Српској је најчвршће везивно ткиво између институционалног и традиционалног приступа у очувању отаџбине", рекао је Шпирић.

Поводом Дана Републике Српске Шпирић је поручио да њене институције треба чувати и унапређивати, а љубав према Републици свакодневно његовати.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

Подијели:

Тагови:

Nikola Špirić

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Славимо Дан Републике, шаљите нам ваше фотографије

Република Српска

Славимо Дан Републике, шаљите нам ваше фотографије

3 ч

0
Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

Република Српска

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

3 ч

5
''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

Република Српска

''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

4 ч

0
Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Република Српска

Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner