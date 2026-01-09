Шпирић: Снага институција Српске огледа се у обиљежавању 9. јануара

Извор:
СРНА
09.01.2026
08:59
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је да је стабилност Републике Српске неупитна и да се у обиљежавању 9. јануара - Дана Републике огледају континуитет функционисања и снага њених институција.
"Уз све то, љубав народа који живи у Републици Српској је најчвршће везивно ткиво између институционалног и традиционалног приступа у очувању отаџбине", рекао је Шпирић.
Поводом Дана Републике Српске Шпирић је поручио да њене институције треба чувати и унапређивати, а љубав према Републици свакодневно његовати.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
