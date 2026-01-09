Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

09.01.2026
Данас славимо дан када је рођена Република Српска, поручује предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Славимо наш суверенитет, идентитет, традицију и наше огњиште. Наш избор је увијек био мир, јединство и окупљање око наше светиње Републике Српске, која је рођена за вјечност. Срећан Дан Републике Српске", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Данас славимо дан када је рођена Република Српска. Слaвимо наш суверенитет, идентитет, традицију и наше огњиште.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 9, 2026
Наш избор је увијек био мир, јединство и окупљање око наше светиње Републике Српске, која је рођена за вјечност.
Срећан Дан Републике Српске! pic.twitter.com/nx5iiHZAZe
