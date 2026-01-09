Logo
Large banner

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

09.01.2026

08:26

Коментари:

5
Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност
Фото: АТВ

Данас славимо дан када је рођена Република Српска, поручује предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Славимо наш суверенитет, идентитет, традицију и наше огњиште. Наш избор је увијек био мир, јединство и окупљање око наше светиње Републике Српске, која је рођена за вјечност. Срећан Дан Републике Српске", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (5)
Large banner

Више из рубрике

''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

Република Српска

''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

4 ч

0
Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Република Српска

Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

4 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Упркос изазовима, Српска све јача

4 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Српска трајна гаранција заштите права Срба у БиХ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

16

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner