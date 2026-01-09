Logo
Стевандић: Упркос изазовима, Српска све јача

Извор:

СРНА

09.01.2026

07:48

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: АТВ

Република Српска сваког дана је све јача упркос свим покушајима да буде подијељена, а обиљежавање 34 године њеног постојања свједочи о томе, изјавио је Срни предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић.

"Упркос свим покушајима да нас подијеле и да доведу себи подобне, странци или федералци, Република Српска је сваког дана јача и љепша", рекао је Стевандић и додао да Српска постаје нешто што се неће моћи оспоравати.

Снијег

Друштво

Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила

Стевандић је, поводом обиљежавања Дана Републике - 9. јануара, истакао да је воља да се чува Република Српска увијек већа и јача од намјере оних да је оспоре.

"И ова 34. година постојања Републике Српске свједочи о томе да је богатија још за једну болницу, за још једну годину, па је богатија за многе мостове, путеве, али и да је богатија за једно велико искуство, да наша слога и поштовање Републици Српској нема цијену", нагласио је Стевандић.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Систем орешник

Свијет

Руске снаге одговориле на напад на Путинову резиденцију: Употријебиле "орешник"

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

Ненад Стевандић

9. јануар - Дан Републике Српске

