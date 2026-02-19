Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

Извор:
Аваз
19.02.2026
15:42
Коментари:0
Аустралијска репортерка Даника Мејсон нашла се у центру пажње након необичног јављања уживо са ЗОИ 2026.
Гледаоци су остали затечени њеним понашањем током укључења, у којем је неповезано говорила, збуњивала се у изјавама и у једном тренутку се чак ваљала по снијегу.
Снимак је убрзо постао виралан, а дан касније новинарка је признала да је погријешила јер је прије јављања конзумирала алкохол.
Навела је да је комбинација хладноће, надморске висине и чињенице да није вечерала додатно утицала на њено стање, те је јавно преузела одговорност за инцидент.
Колеге из студија покушале су ублажити ситуацију, а водитељ емисије Карл Стефановић истакао је како екстремни временски услови могу отежати говор на отвореном. Ипак, Мејсон је нагласила да такво понашање не представља стандард који очекује од себе.
У јавном обраћању захвалила се гледаоцима на порукама подршке и изразила жаљење због ситуације, наглашавајући да се осјећа добро, али и помало посрамљено због цијелог догађаја.
Фудбал
2 ч0
Здравље
2 ч1
Сцена
2 ч0
Друштво
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму