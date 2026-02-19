Logo
Large banner

Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

Извор:

Аваз

19.02.2026

15:42

Коментари:

0
Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ
Фото: Printscreen/Facebook

Аустралијска репортерка Даника Мејсон нашла се у центру пажње након необичног јављања уживо са ЗОИ 2026.

Гледаоци су остали затечени њеним понашањем током укључења, у којем је неповезано говорила, збуњивала се у изјавама и у једном тренутку се чак ваљала по снијегу.

Снимак је убрзо постао виралан, а дан касније новинарка је признала да је погријешила јер је прије јављања конзумирала алкохол.

Навела је да је комбинација хладноће, надморске висине и чињенице да није вечерала додатно утицала на њено стање, те је јавно преузела одговорност за инцидент.

Колеге из студија покушале су ублажити ситуацију, а водитељ емисије Карл Стефановић истакао је како екстремни временски услови могу отежати говор на отвореном. Ипак, Мејсон је нагласила да такво понашање не представља стандард који очекује од себе.

У јавном обраћању захвалила се гледаоцима на порукама подршке и изразила жаљење због ситуације, наглашавајући да се осјећа добро, али и помало посрамљено због цијелог догађаја.

Подијели:

Тагови :

ЗОИ 2026

зимске олимпијске 2026

novinarka

pijana djevojka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Фудбал

Познато када се Душан Влаховић враћа на терен

2 ч

0
Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

Здравље

Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

2 ч

1
"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

Сцена

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

2 ч

0
Захира и Белмин Чајић

Друштво

Потресна порука мајке из БиХ: За мог сина је касно, али за истину није

2 ч

0

Више из рубрике

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

Сцена

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

2 ч

0
Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

Сцена

Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

4 ч

0
Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

Сцена

Сина Снежане Ђуришић мучили 4 сата замрзнутим месом и флашама

5 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић преселила у хотел: Шта је са станом од 500.000 евра?

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

52

Након хапшења бившег принца Ендруја: Огласио се краљ Чарлс

17

49

Додик о сусрету Човића и Томпсона: Наставак опасне рехабилитације усташтва

17

46

Орбан: Фидес је у вођству, али мора још да се ради

17

32

Прњаворски полицајци спасили још један млади живот

17

31

Народ прича: Горња Радња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner