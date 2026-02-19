"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

Извор:
Телеграф
19.02.2026
15:27
Политичар Чедомир Јовановић огласио се након инцидента који се данас догодио у једном кафићу иза Палата правде.
Чеда је изнио своју страну приче, а како каже, мушкарац га је вријеђао након чега је сукоб прерастао у физички.
"Нажалост, тачно је да сам нападнут. Пријатељ ме је позвао на кафу и све се догодило у кафићу иза Палате правде. Локал је био пун. У једном тренутку сам устао да наручим још једно пиће и тада је из угла почео да ме вријеђа мушкарац којег не познајем. Покушао сам да га игноришем и нисам реаговао. Отишао сам до тоалета да оперем руке, али је он, када сам изашао, наставио са увредама", испричао је Јовановић на почетку.
Србија
Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос
"Псовао ми је мајку, дјецу. Читав локал је то видио и чуо. Замолио сам га да буде пристојан, али то га је, чини ми се, још више разљутило. Он је полудио зато сто сам ја миран, скочио је са стола и рекао "Гдје ти је сад обезбјеђење пи*** једна мала. Човјек има око два метра. Чуо се Аца како је рекао "Немој, молим те". У једном тренутку је насрнуо на мене и дошло је до физичког сукоба. Ударио сам га, а у општем метежу реаговали су присутни гости који су нас раздвојили. Том приликом повријеђен је и један човјек који се ту затекао", прича Чеда.
Додао је да је након инцидента изведен из локала и да сумња да је у сукобу задобио повреду руке.
"Звекнуо сам га једном руком и ударио га столицом, скочили су људи да да нас раздвоје, он је био сав крвав, мене су извукли напоље. У том лудилу је добио ударац и човјек који се задесио ту. Ја сам отишао и нећу коментарист ништа више. Дошао сам мирно да попијем кафу са пријатељем", закључио је Чеда.
(Телеграф)
