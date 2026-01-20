Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

Извор:
Курир
20.01.2026
15:32
Александар Кос приведен је прошле ноћи у Београду, због, како су навели медији, коришћења недозвољених супстанци.
Он се сада огласио на свом Инстаграм профилу, први пут послије привођења, написавши:
"Одустаћемо никад", поручио је Кос уз пјесму "Шта би ја без тебе", а мјесто гдје се усликао подсјећа на зграду Чеде Јовановића, гдје њих двојица живе заједно, пише Курир.
Подсјетимо, судија за прекршаје донио је одлуку којом се Кос проглашава кривим, а казна је конципирана тако да директно утиче на његову даљу мобилност и буџет:
Новчана казна: Одређен је износ од 30.000 динара који мора да уплати у буџет.
Одузимање дозволе: Изречена му је мера забране управљања возилом "Б" категорије у трајању од 4 месеца.
