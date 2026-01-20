Logo
Large banner

Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

Извор:

Курир

20.01.2026

15:32

Коментари:

0
Прво оглашавање Александра Коса послије привођења
Фото: Printscreen/Instagram

Александар Кос приведен је прошле ноћи у Београду, због, како су навели медији, коришћења недозвољених супстанци.

Он се сада огласио на свом Инстаграм профилу, први пут послије привођења, написавши:

"Одустаћемо никад", поручио је Кос уз пјесму "Шта би ја без тебе", а мјесто гдје се усликао подсјећа на зграду Чеде Јовановића, гдје њих двојица живе заједно, пише Курир.

Аца Кос

Србија

Огласио се Чеда Јовановић након што је ухапшен Аца Кос који живи са њим

Подсјетимо, судија за прекршаје донио је одлуку којом се Кос проглашава кривим, а казна је конципирана тако да директно утиче на његову даљу мобилност и буџет:

Новчана казна: Одређен је износ од 30.000 динара који мора да уплати у буџет.

Одузимање дозволе: Изречена му је мера забране управљања возилом "Б" категорије у трајању од 4 месеца.

Подијели:

Таг:

Čeda Jovanović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иранци крећу у џихад?

Свијет

Иранци крећу у џихад?

34 мин

0
Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Регион

Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

36 мин

0
Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу

Свијет

Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу

49 мин

0
Предсједник Доналд Трамп чита примјерак Њујорк поста по доласку у голф клуб Трамп Национални у Јупитеру, Флорида, 5. априла 2025. године.

Свијет

Трамп брутално извријеђао Британце због "мистериозног" острва

56 мин

0

Више из рубрике

Милена Радуловић, глумица

Сцена

Овако је Милена Радуловић говорила о Алексићу након одлагања суђења: ''То је највећи пораз..''

2 ч

0
Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

Сцена

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

2 ч

0
Пјевачица Бети Ђорђевић

Сцена

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

2 ч

0
Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

Сцена

Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

15

42

НАСА објавила посебну вест за све: "Да ли сте међу њима?"

15

32

Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

15

29

Иранци крећу у џихад?

15

27

Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner