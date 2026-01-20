Иранци крећу у џихад?

Извор:
Сваки напад на иранског врховног вођу, ајатолаха Алија Хамнеја, изазвао би проглашење џихада, односно светог рата, саопштила је данас иранска парламентарна Комисија за националну, преноси Иранска студентска агенција (ИСНА).
"Сваки напад на врховног вођу значи објаву рата цијелом исламском свијету и подразумијевао би доношење декрета о џихаду од стране исламских учењака, као и одговор војника ислама у свим дијеловима свијета", навела је иранска Комисија.
Тензије између Ирана и Сједињених Америчких Држава појачале су се након гушења протеста широм Ирана, за које је амерички предсједник Доналд Трамп упозорио да би могли да доведу до одговора Вашингтона.
Број жртава на протестима у Ирану већи је од 16.500, док је повријеђено 330.000 људи, објавио је "Сандеј тајмс", позивајући се на извјештај који су сачинили ирански љекари.
У извјештају се наводи да је већина погинулих демонстраната млађа од 30 година.
