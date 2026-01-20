Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

Извор:
Танјуг
20.01.2026
13:25
Коментари:0
Бугарски предсједник Румен Радев поднио је данас оставку на ту функцију пред уставним судом, како би могао да учествује на предстојећим изборима.
Потребно је да његову оставку усвоји Уставни суд, али бугарски закон не прецизира рок за усвајање оставке, преноси портал Новините.
Сцена
Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"
Након што његова оставка буде усвојена, потпредсједница Илијана Јотова преузеће предсједничку функцију до краја мандата, који се завршава у јануару 2027.
- Данас вам се посљедњи пут обраћам као предсједник - рекао је Радев роком ванредног обраћања и затражио опроштај од грађана, јер је, како је рекао гријешио и јер је "било циљева које није успио да оствари".
Истовремено је нагласио да је његово увјерење да су промјене могуће био централни мотив иза његове одлуке да поднесе оставку.
Радев је подсјетио да је први пут изабран за предсједника прјие девет година и поново изабран 2021. године, називајући повјерење које му је указано "чашћу и одговорношћу" коју је настојао да оправда свим својим поступцима.
Сцена
Преминула пјевачица Бети Ђорђевић
- Прије девет година, гласали сте за мене да служим Бугарској као предсједник. Заједно смо доживјели низ криза, нападе олигархије и велике протесте 2020. и 2025. године. Данас вам се посљедњи пут обраћам као предсједник Бугарске. Признајем своје грешке - рекао је Радев.
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму