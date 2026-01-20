Logo
Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

Извор:

Танјуг

20.01.2026

13:25

Румен Радев бугарски предсједник
Фото: Tanjug/AP/Valentina Petrova

Бугарски предсједник Румен Радев поднио је данас оставку на ту функцију пред уставним судом, како би могао да учествује на предстојећим изборима.

Потребно је да његову оставку усвоји Уставни суд, али бугарски закон не прецизира рок за усвајање оставке, преноси портал Новините.

Након што његова оставка буде усвојена, потпредсједница Илијана Јотова преузеће предсједничку функцију до краја мандата, који се завршава у јануару 2027.

- Данас вам се посљедњи пут обраћам као предсједник - рекао је Радев роком ванредног обраћања и затражио опроштај од грађана, јер је, како је рекао гријешио и јер је "било циљева које није успио да оствари".

Истовремено је нагласио да је његово увјерење да су промјене могуће био централни мотив иза његове одлуке да поднесе оставку.

Радев је подсјетио да је први пут изабран за предсједника прјие девет година и поново изабран 2021. године, називајући повјерење које му је указано "чашћу и одговорношћу" коју је настојао да оправда свим својим поступцима.

- Прије девет година, гласали сте за мене да служим Бугарској као предсједник. Заједно смо доживјели низ криза, нападе олигархије и велике протесте 2020. и 2025. године. Данас вам се посљедњи пут обраћам као предсједник Бугарске. Признајем своје грешке - рекао је Радев.

