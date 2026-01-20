Приједорчанина терете да је са женском чарапом на глави опљачкао пумпу

20.01.2026
12:51
Коментари:0
Основни суд у Приједору потврдио је оптужницу М.П. из Приједора којег терете да је 2022. године починио два разбојништва над радником исте бензинске пумпе у том граду потврђено је за "Независне новине".
Он је оптужен да је кривична дјела починио 20. јануара и 3. октобра 2022. године, уз пријетњу употребом ватреног оружја.
У првом случају терете га да је маскиран ушао у унутрашњост пумпе, а преко главе је имао женску чарапу, обучен у маслинасто зелену јакну и доњи дио тренерке плаве боје.
Он је како се наводи у оптужници, у руци држао гасни пиштољ који је након уласка у пословни простор подигао према раднику А. Ш. и обратио му се ријечима: "Дај паре"
Даље се додаје да је држећи пиштољ подигнут према оштећеном поново рекао "Дај све паре" што је оштећени А. Ш. и учинио у страху за свој живот, те је из три касе извадио сав новац који се у том тренутку налазио у њима и ставио га на пулт.
"Након тога је држећи и даље пиштољ подигнут према оштећеном, поновио: 'Рекао сам ти да ми даш све паре ' и тада је оштећени из лијевог џепа свог прслука извадио папирни новац и ставио га на пулт, на остале паре. Осумњичени узео новац са пулта, изашао из пословног простора бензинске пумпе и са отуђеним новцем се упутио у непознатом правцу", пише у оптужници.
Свијет
Хорор призор на граници: Мртво новорођенче пронађено у торби поред канте за смеће
Друга тачка га терети да је још једном опљачкао А.Ш. радника бензинске пумпе.
Тада је, према наводима оптужнице био маскиран тако што је преко главе имао обмотану мајицу зелене боје да му се не види лице и на тај начин је прикрио свој идентитет.
Носио је широку тренерку црне боје са бијелим линијама и патике, док је у руци носио гасни пиштољ.
Оптужени је тада пришао пулту и подигао га према оштећеном А. Ш. који је потом из страха за свој живот, из касе и прслука извадио сав новац и ставио га на пулт.
Како се наводи оптужени је узео новац и поново подигао пиштољ према оштећеном и рекао му: "Сагни се, не гледај у мене", а потом изашао из пословног простора и са отуђеним новцем.
Осумњичени је ухапшен 2023. године, а претресом стана који је користио полиција је тада пронашла и одузела гасни пиштољ који је како се сумњало користио током пљачки.
Најновије
Најчитаније
13
31
13
25
13
19
13
16
13
05
Тренутно на програму