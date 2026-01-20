Logo
Large banner

УИО заплијенила робу вриједну 102.000 КМ

Извор:

АТВ

20.01.2026

10:48

Коментари:

0
Заплијењена роба
Фото: УИО БиХ

Овлаштени службеници Управе за индиректно опорезивање (УИО БиХ) у оперативној акцији "Маркет 3“ одузели су на подручју регионалног центра Мостар већу количину дувана и машина за дуван, чија се тржишна вриједност процјењује на износ од 102.000 КМ.

Оперативном акцијом "Маркет 3“ службеници Управе за индиректно опорезивање за циљ су имали откривање, санкционисање, превенција и спречавање илегалног прометовања дувана и дуванских прерађевина на подручју које покрива РЦ Мостар.

Мирослав Мика Алексић

Србија

Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића

"Том приликом, извршен је претрес стамбених просторија физичког лица, а све по наредби Суда БиХ. Приликом претреса је пронађено и одузето 153 кг резаног дувана, 770 паклица ручно пуњених цигарета, 6.000 комада ручно пуњених цигарета, 200 филтера за пуњење цигарета 200/1, 12 филтера за пуњење цигарета 500/1, машина за пуњење цигарета Бафало, те једна машина за пуњење цигарета (ручни рад)", саопштено је из УИО БиХ.

Вриједност привремено одузете робе износи око 102.000 КМ.

Horoskop

Занимљивости

Ова 4 знака у фебруару лебде од среће

Против осумњичене особе ће бити поднесени извјештаји о почињеном кривичном дјелу и починиоцу Тужилаштву Босне и Херцеговине, а због постојања основа сумње да је починила кривично дјело недозвољен промет акцизних производа.

Подијели:

Тагови:

UIO BiH

zapljena

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

Хроника

Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Тешко повријеђен пјешак из Зворника

3 ч

0
Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Хроника

Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

4 ч

0
Бакићево тијело нађено допола у снијегу: Убицу нешто прекинуло у току скривања?

Хроника

Бакићево тијело нађено допола у снијегу: Убицу нешто прекинуло у току скривања?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

13

31

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner