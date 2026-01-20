УИО заплијенила робу вриједну 102.000 КМ

Извор:
Овлаштени службеници Управе за индиректно опорезивање (УИО БиХ) у оперативној акцији "Маркет 3“ одузели су на подручју регионалног центра Мостар већу количину дувана и машина за дуван, чија се тржишна вриједност процјењује на износ од 102.000 КМ.
Оперативном акцијом "Маркет 3“ службеници Управе за индиректно опорезивање за циљ су имали откривање, санкционисање, превенција и спречавање илегалног прометовања дувана и дуванских прерађевина на подручју које покрива РЦ Мостар.
"Том приликом, извршен је претрес стамбених просторија физичког лица, а све по наредби Суда БиХ. Приликом претреса је пронађено и одузето 153 кг резаног дувана, 770 паклица ручно пуњених цигарета, 6.000 комада ручно пуњених цигарета, 200 филтера за пуњење цигарета 200/1, 12 филтера за пуњење цигарета 500/1, машина за пуњење цигарета Бафало, те једна машина за пуњење цигарета (ручни рад)", саопштено је из УИО БиХ.
Вриједност привремено одузете робе износи око 102.000 КМ.
Против осумњичене особе ће бити поднесени извјештаји о почињеном кривичном дјелу и починиоцу Тужилаштву Босне и Херцеговине, а због постојања основа сумње да је починила кривично дјело недозвољен промет акцизних производа.
