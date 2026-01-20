Logo
Large banner

Ова 4 знака у фебруару лебде од среће

Извор:

Крстарица

20.01.2026

10:34

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Pexels

Доста је било кукања над судбином. Ова 4 знака у фебруару лебде од среће и остављају сав јад иза себе једном за свагда!

Јесте ли спремни за то? Више нема туге и суза! Ова 4 знака ће буквално летјети од среће током цијелог фебруара.

Фебруар доноси потпуно, емотивно олакшање и срећу која ће се задржати. Заборавите на стрес и бриге – осмијех се враћа заувијек, а ви ћете буквално лебдјети од среће.

Рак

За вас, срећа почиње у срцу породице. Све дуготрајне несугласице са члановима породице нестају, а осјећај сигурности и љубави постаје темељ ваше свакодневице. Очекујте емотивно исцјељење; стара туга и бриге се топе, остављајући простор за истинску, топлу радост. Ви ћете дисати пуним плућима.

Вага

Нема више вагања и стреса! Главна награда за Вас је лакоћа одлучивања. У фебруару привлачите само позитивне људе. Ваш друштвени живот процвјетава, доносећи вам неочекивано признање или прилику за славље. Ви ћете бити свјетло у сваком друштву, а хармонија коју ширите враћа Вам се стоструко.

Стријелац

Спремни за лет? Вама се отварају сви путеви. Оптимизам вам је на максимуму, доносећи не само финансијску ин‌јекцију, већ и невероватну слободу ума. Ако сте размишљали о путовању, сада је вријеме. Неодољива енергија Вас води право ка остварењу највећих личних жеља.

Рибе

За Рибе стиже период потпуне магије и испуњења. Сви проблеми са здрављем и хроничним умором нестају. Ваша креативност достиже врхунац, доносећи вам радост кроз умјетност или хоби. У вашем животу завладава тиха, дубока срећа – осјећај да сте коначно на правом мјесту, без потребе за драмом.

Како да ова невјероватна срећа потраје заувијек?

Кључ успјеха у овом срећном периоду је захвалност. Не дозволите да вас ситнице поново увуку у бригу. Сада када лебде од среће, Рак, Вага, Стријелац и Рибе треба да се окрену помагању другима. Што више радости дате, више ћете је добити. Искористите фебруар да поставите темеље за трајно благостање.

(Крстарица)

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

Регион

Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

3 ч

0
Штап Светог Јована

Градови и општине

Недалеко од Бањалуке чува се штап Светог Јована

3 ч

0
Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Свијет

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

3 ч

0
Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

Хроника

Трагедија у Српској на Богојављење: Мерцедесом усмртио жену

3 ч

0

Више из рубрике

Horoskop

Занимљивости

Овај хороскопски знак нико и ништа не може да заустави

4 ч

0
Шта нам звијезде предвиђају за данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде предвиђају за данас?

6 ч

0
Грађани Данске се "свете" Трампу: Хоће да купе Калифорнију

Занимљивости

Грађани Данске се "свете" Трампу: Хоће да купе Калифорнију

22 ч

0
Мачак 9 месеци водио двоструки живот, мислили су да је скитница

Занимљивости

Мачак 9 месеци водио двоструки живот, мислили су да је скитница

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

13

05

Мајка која је кћеркицу (3) бацила у ледену Саву добила 15 година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner