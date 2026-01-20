Logo
Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

20.01.2026

10:30

Фото: Инстаграм

На градској плажи у Бару, на Богојављење, догодио се тренутак који ће се дуго памтити. Послије традиционалног пливања за Часни крст, Врањанац Огњен Милошевић запросио је своју изабраницу Ивану Ивановић, такође из Врања, са којом борави на одмору у Црној Гори.

Одмах по изласку из хладног мора, са прстеном у руци, Огњен је клекнуо пред Ивану и запросио је. Видно изненађена и дирнута, Ивана је без двоумљења пристала, а окупљени грађани и учесници манифестације наградили су овај несвакидашњи чин громогласним аплаузом.

Према наводима организатора, за 19 година одржавања пливања за Часни крст на градској плажи у Бару, ово је први пут да је неко управо на Богојављење одлучио да направи овакав романтичан гест.

У том тренутку, како су многи примијетили, спојили су се вјера и љубав, традиција и будућност – завјет Богу и завет једно другом.

– Пливам сваке године у Србији, али сам ове године због одмора дошао у Бар. Изненада се родила идеја да просидба буде баш на овај велики празник, посебно јер мој рођени стриц живи овд‌је – рекао је Огњен са осмијехом за 017_дн.

Огњен, припадник МУП из Врања, показао је да храброст не припада само хладној води и изазовима, већ и великим животним одлукама донијетим срцем.

Богојављење

просидба

