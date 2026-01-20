Logo
Драма током пливања за Часни крст: Ушао у ледену ријеку, па га понијеле јаке струје

Телеграф

20.01.2026

Јуче током пливања за Часни крст у Сјеверној Македонији одиграла се права драма када је један од учесника имао потешкоћа да изађе из воде.

Због пораста нивоа воде у ријеци Вардар, један од пријављених кандидата пливања за Часни крст имао је проблема, пренијели су медији.

"Опасна сцена данас на ријеци Вардар у Скопљу - спасиоци су једва извукли мушкарца који је учествовао у пливању за Часни крст, јер није могао да изађе из воде", пише у објавама које се дијеле на друштвеним мрежама.

На снимку који кружи мрежама види се пливач у ријеци и спасиоци у чамцу који покушавају да му помогну.

Велики број људи био је присутан на кеју ријеке Вардар, посматрајући немилу сцену испред себе.

На срећу, све се добро завршило, а мушкарац је наводно успио да се ухвати за грану прије него што је извучен из воде.

Богојављење

Sjeverna Makedonija

Пливање за Часни крст

