Драма током пливања за Часни крст: Ушао у ледену ријеку, па га понијеле јаке струје

Извор:
Телеграф
20.01.2026
08:33
Коментари:0
Јуче током пливања за Часни крст у Сјеверној Македонији одиграла се права драма када је један од учесника имао потешкоћа да изађе из воде.
Због пораста нивоа воде у ријеци Вардар, један од пријављених кандидата пливања за Часни крст имао је проблема, пренијели су медији.
Друштво
Врло нездрав ваздух у Тузли и Високом
"Опасна сцена данас на ријеци Вардар у Скопљу - спасиоци су једва извукли мушкарца који је учествовао у пливању за Часни крст, јер није могао да изађе из воде", пише у објавама које се дијеле на друштвеним мрежама.
На снимку који кружи мрежама види се пливач у ријеци и спасиоци у чамцу који покушавају да му помогну.
Велики број људи био је присутан на кеју ријеке Вардар, посматрајући немилу сцену испред себе.
Савјети
Пилинг за тијело је важнији него што мислите: Не прескачите га у рутини његе
На срећу, све се добро завршило, а мушкарац је наводно успио да се ухвати за грану прије него што је извучен из воде.
Друштво
2 ч0
Љубав и секс
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
37
10
34
10
34
10
30
10
29
Тренутно на програму