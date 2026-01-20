20.01.2026
08:10
Коментари:0
Стигла је и трећа недјеља јануара, која ће за неке хороскопске знакове бити посебно романтична.
Астролози предвиђају да ће ових дана три знака имати среће у љубави.
Астролози кажу да ћете ове недјеље бити посебно привлачни.
Зрачићете посебном топлином која ће привући пажњу без много труда.
Ово вам може донијети нове романтичне прилике или тренутке који ће продубити постојеће везе.
Можда ћете осјећати снажну потребу за повезивањем. Нова познанства која почињу као пријатељства могу се брзо развити у нешто више.
Постојећи односи могу се ојачати. Љубав ове недјеље долази кроз истинску повезаност и заједничка искуства.
Љубав ће бити тиха, али веома дубока за вас ове недјеље, преноси Нова.
Очекују вас тренуци који на први поглед можда неће дјеловати посебно, али ће бити веома интимни за вас.
Без обзира на то да ли сте сами или у вези, ово је идеално вријеме за продубљивање ваших односа, пише Метрополитан.
