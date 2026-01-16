Logo
Ево како препознати да ли вас партнер вара: Обратите пажњу на ове промјене у понашању

16.01.2026

19:21

Ево како препознати да ли вас партнер вара: Обратите пажњу на ове промјене у понашању
Сумња да вас партнер вара ријетко се појави без разлога. Најчешће се увуче тихо, кроз ситне промјене које на прву не знамо објаснити, али их итекако осјећамо. Управо ти скривени знакови често говоре више од отворених доказа.

Један од првих аларма је промјена у комуникацији. Партнер који је прије био отворен, причљив и заинтересован за ваш дан може постати повучен, одсутан или, супротно томе, неуобичајено нервозан.

Разговори постају краћи, површнији, а питања о његовом или њеном времену наилазе на одбрамбене реакције или нејасне одговоре. Често се стиче дојам као да сте изненада постали гост у властитој вези.

Посебно упада у очи начин кориштења мобитела и друштвених мрежа. Ако партнер одједном скрива екран, мијења лозинке, носи телефон и у купатило или реагује претјерано кад му се приближите док типка поруке, то може бити знак да чува тајну. Није проблем у самом телефону, већ у наглој промјени понашања која нема разумно објашњење.

Емоционална дистанца још је један чест показатељ. Недостатак њежности, избјегавање додира, ријетки загрљаји или потпуни изостанак интимности често се оправдавају умором или стресом, али ако такво стање траје, вриједи се запитати што се заиста догађа. Понекад се јавља и супротан екстрем: изненадни талас пажње, поклона и комплимената који дјелују помало неискрено, као да долазе из осјећаја кривице.

Промјене у рутини такође могу бити знак. Неочекивани прековремени сати, честа службена путовања или нови хобији који вас не укључују могу створити простор за двоструки живот. Ако се уз то јављају недосљедности у причама или партнер заборавља нешто што је раније рекао, сумња се природно појачава.

Важно је нагласити да ниједан од ових знакова сам по себи није доказ преваре. Људи пролазе кроз стрес, кризе и фазе повлачења. Но када се више оваквих промјена догоди истовремено и траје дуже вријеме, ваша интуиција можда покушава нешто рећи. Умјесто брзих оптужби, најздравији корак је отворен разговор.

