Социјални партнери дају подршку новој Влади Републике Српске

Нова Влада остаће привржена реализацији свих циљева усмјерених ка даљем економском и привредном јачању, порука је премијера након састанка са социјалним партнерима. Влада ће каже, још агилније наставити активности на унапређењу материјалног положаја свих категорија грађана и подстицању привредног раста у Републици Српској.
"Желим да напоменем да сам веома задовољан и да се захвалим свим социјалним партнерима, с којима сам данас имао прилику да разговарам, на подршци и апсолутном разумијевању, ситуације и политичког маневра и оваквих јасних, зрелих и децидних одлука", казао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Дајемо пуну подршку за будућу Владу, порука је пословне заједнице. Задаци и обавезе и претходног експозеа, поручују остају и у наредном периоду.
"Оно што смо ми унија послодаваца имали да кажемо да смо подржали експозе и у прошлом сазиву и да ћемо подржати исто то јер сматрамо да ти задаци и обавезе остају и у наредном периоду", истакао је потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске Дејан Мијић.
Представници бораца и радника поручују да ће наставити добру сарадњу са новом Владом. Синдикатима је фокус на повећању плата и сузбијању раста цијена.
"Савез очекује побољшање животног стандарда радника у Републици Српској, да сачувамо раднике и да се ради на повећању плата у наредном периоду, као и стварање бољих услова рада. Поред тога, очекујемо сузбијање енормног раста цијена посебно животних намирница и рад на бројним другим законским прописима у циљу побољшања права и интереса радника", навео је предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
"БОРС броји 100 000 оних који су старали Републику Српску и увијек ће бити на страни интереса рс од почетка кризе у задњих годину дана. БОРС је указивала на проблеме и давала допринос да се ти проблеми ријеше тако ћемо и сад урадити", додао је предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.
Састанку у сједишту Владе Републике Српске присуствовали су представници Савеза синдиката Републике Српске, послодаваца, Срба у ФБиХ са већинским српским становништвом, универзитета, удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, пензионера.
