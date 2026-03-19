Модели панталона који издужују фигуру

19.03.2026

12:16

Прави модел панталона може да направи велику разлику у изгледу твоје силуете — не само да изгледаш елегантније, већ и да ти ноге дјелују дуже и виткије. Модни стручњаци годинама истичу да је веома битан добар избог одјевних предмета, јер одређени кројеви визуелно издужују фигуру, а веома често жене праве модне грешке због којих дјелује да имају вишак килограма, а заправо је само у питању неадекватно одабран стајлинг

Три модела панталона која невјероватно издужују фигуру

1. Панталоне са високим струком

Панталоне које имају висок струк су један од најефикаснијих модела за визуелно издуживање ногу.

Високи струк помјера оптичку тачку почетка ногу више на горе, што чини да ноге изгледају дуже у односу на горњи дио тијела. Ако у њих увучеш блузу или кошуљу, ефекат дуже ноге је још јачи.

Овај модел пристаје различитим типовима фигура и лако се комбинује са елегантним и цасуал стилом.

Како носити?

Уз класичну кошуљу или блузу у боји панталона за јединствену, продужену линију.

Уз ципеле са мало повишеном потпетицом или елегантним сандалама.

2. Фларед (изнад кољена проширене) или широке панталоне

Панталоне које су у горњем дијелу прилагођене, а од кољена или мало испод колена лагано се шире, познате као фларе модели, издужују ноге и визуелно чине фигуру елегантнијом.

Зашто их воле модни стилисти?

Шири доњи дио “води” поглед доле, што ствара утисак дужих и елегантнијих ногу.

Трендовит су избор ове сезоне, а могу се носити и уз једноставне и уз софистициране комбинације.

Овај модел се посебно добро слаже са обућом која се једва види или је скривена испод ногавица — што додатно појачава визуелни ефекат дуге линије.

Како их стилизовати?

Уз уску блузу или кројену јакну.

Бирајте дужину која додирује врхове ципела да бисте избјегли “прекид” линије ногу.

3. Цигарет панталоне

Класик који се не избацује — равне или благо сужене панталоне (цигарет модел) су мој фаворит када желим изглед виткије и дуже фигуре.

Шта их чини одличним?

Прате линију ноге без наглих прекида, што стрелице ока воде уздуж, умјесто да је прекидају.

Комбинују се са различитим врстама обуће — од равних ципела до штикли — зависно од прилике и стила.

Могу се носити и врло елегантно уз сакое или једноставне блузе.

Како додатно нагласити ефекат?

Бирај моделе који завршавају тик изнад или на самом зглобу — они откривају најмањи дио ноге и тиме чине изглед виткијим и дужим, преноси Стил.

Поред избора правог модела панталона, твоја фигура ће визуелно изгледати дуже ако комбинујеш:

Монохроматске комбинације – исто или сличне боје хлача и горњег дијела тијела стварају непрекинуту линију.

Ципеле у сличној боји као панталоне – посебно ако хулахопке или чарапе одговарају боји панталона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

