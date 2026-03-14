Овог прољећа плаве фармерке комбинујте са ''забрањеном бојом'': Најлуксузнија је замјена за црну

Аутор:АТВ
14.03.2026
10:46
Браон боја, један од суштинских елемената бохо стила, доминира овом међусезоном као најлуксузнија замјена за црну. Универзална, елегантна и свестрана, у топлим и софистицираним нијансама чоколаде или кафе, спрема се за освајање гардеробера и већ се, као владарка земљане палете, придружила "лиги изузетних трендова".
Ако је вјеровати стајлинзима који увелико шетају улицама свјетских метропола, овог прољећа најбоље се слаже са – тексасом.
Топла, богата, дубока и невјероватно шик, села је на трон уз максималан ефекат луксуза и заузела водеће позиције у ормарима свих истинских трендсетерки и икона стила, од Кејт Мидлтон, Синди Крафорд и Мишел Фајфер, до инфлуенсерки са ТикТока и осталих дама, одговорних за креирање колективне модне свијести. Иако се традиционално везује за капуте и кожне јакне, браон боја се уклапа у све комбинације, чак је постала и дио оне која се донедавно сматрала модним злочином.
Уосталом, правила су ту да се крше, зар не? Мода би, према законима савременог доба, требало да буде прије свега забавна, а ми би требало да се осјећамо пријатно у својој одјећи. Тако више не постоје ни "забрањене везе" међу бојама, као што је био, на примјер, дует браон јакне или мантила и тамноплавих фармерки. Некадашњи спој неспојивог отишао је ове сезоне у другу крајност и постао један од водећих трендова, преноси Жена Блиц.
Комбинација топлих и хладних тонова изгледа апсолутно фантастично, слажу се стилисти и свим силама разбијају дојучерашњи табу. Тајна је у хармонији између супротности, јер се софистициране и елегантне браон нијансе традиционално везују са класичним, топлим материјалима попут коже, твида и вуне, док је плави џинс, с друге стране, деценијама важио за симбол слободе и неспутаног духа, а како је првобитно служио за прављење радничких комбинезона, сматрало се да посједује и извјесну дозу грубости и сировости.
Некад два свијета различита и стилски некомпатибилна, данас нешто што се подазумијева уколико желите да држите корак са модним актуелностима. Инфлуенсерка Ромина Мајер предлаже дугачки тренч у боји црне чоколаде и тамноплаве фармерке широког кроја, којима је на свом Инстаграму отворила прољећну сезону прошетавши Паризом, самим срцем модне индустрије.
