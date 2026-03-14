Овог прољећа плаве фармерке комбинујте са ''забрањеном бојом'': Најлуксузнија је замјена за црну

14.03.2026

Браон боја, један од суштинских елемената бохо стила, доминира овом међусезоном као најлуксузнија замјена за црну. Универзална, елегантна и свестрана, у топлим и софистицираним нијансама чоколаде или кафе, спрема се за освајање гардеробера и већ се, као владарка земљане палете, придружила "лиги изузетних трендова".

Ако је вјеровати стајлинзима који увелико шетају улицама свјетских метропола, овог прољећа најбоље се слаже са – тексасом.

Наука и технологија

Земљу погодила прва велика магнетна олуја

Топла, богата, дубока и невјероватно шик, села је на трон уз максималан ефекат луксуза и заузела водеће позиције у ормарима свих истинских трендсетерки и икона стила, од Кејт Мидлтон, Синди Крафорд и Мишел Фајфер, до инфлуенсерки са ТикТока и осталих дама, одговорних за креирање колективне модне свијести. Иако се традиционално везује за капуте и кожне јакне, браон боја се уклапа у све комбинације, чак је постала и дио оне која се донедавно сматрала модним злочином.

Уосталом, правила су ту да се крше, зар не? Мода би, према законима савременог доба, требало да буде прије свега забавна, а ми би требало да се осјећамо пријатно у својој одјећи. Тако више не постоје ни "забрањене везе" међу бојама, као што је био, на примјер, дует браон јакне или мантила и тамноплавих фармерки. Некадашњи спој неспојивог отишао је ове сезоне у другу крајност и постао један од водећих трендова, преноси Жена Блиц.

Багдад

Свијет

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

Комбинација топлих и хладних тонова изгледа апсолутно фантастично, слажу се стилисти и свим силама разбијају дојучерашњи табу. Тајна је у хармонији између супротности, јер се софистициране и елегантне браон нијансе традиционално везују са класичним, топлим материјалима попут коже, твида и вуне, док је плави џинс, с друге стране, деценијама важио за симбол слободе и неспутаног духа, а како је првобитно служио за прављење радничких комбинезона, сматрало се да посједује и извјесну дозу грубости и сировости.

Некад два свијета различита и стилски некомпатибилна, данас нешто што се подазумијева уколико желите да држите корак са модним актуелностима. Инфлуенсерка Ромина Мајер предлаже дугачки тренч у боји црне чоколаде и тамноплаве фармерке широког кроја, којима је на свом Инстаграму отворила прољећну сезону прошетавши Паризом, самим срцем модне индустрије.

Прочитајте више

Јована Јеремић постала баба у 35. години

Сцена

Јована Јеремић постала баба у 35. години

45 мин

0
Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

Наука и технологија

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

33 мин

0
Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

Хроника

Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

46 мин

0
Дарко и Драган Лазић

Сцена

Ријечи Дарка Лазића кидају душу: ''Лијепо сам га обукао, у ковчег сам ставио микрофон, парфем..''

55 мин

0

Више из рубрике

Ципеле бродарице

Стил

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

3 д

0
Недјеља моде у Паризу

Стил

АТВ у срцу свјетске моде: Модели из Републике Српске у Паризу

1 седм

0
Недјеља моде у Паризу

Стил

Екипа АТВ-а у Паризу: Модели из Српске учесници Недјеље моде

1 седм

0
Недјеља моде у Паризу, Милица Ного

Стил

АТВ на Недјељи моде у Паризу: Погледајте атмосферу прије почетка ревије

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

59

Kада се тачно помјера сат ове годинe?

10

46

Овог прољећа плаве фармерке комбинујте са ''забрањеном бојом'': Најлуксузнија је замјена за црну

10

40

Земљу погодила прва велика магнетна олуја

10

33

Ракета погодила америчку амбасаду у Багдаду

10

30

Ево зашто никада не бисте требали држати телефон на кухињској плочи док кувате

